Krak, zei haar onderbeen. Na elke vakantieramp nemen we ons voor nooit meer verder dan de Poppendammergouw te gaan

Krak, haar onderbeen in vijf stukken. Als Indo had ze 65 jaar geleden niet geleerd te zwemmen. Te koud en het hoefde niet van haar moeder. Nu op familiebezoek bij ons kleinkind op een eiland op de evenaar zou mijn lief het een beetje leren, had ze zich voorgenomen. Vijf weken alleen kindje kijken, poedelen, eten, kletsen met zoon en schoondochter. We hoeven nergens heen. Tot haar kletsnatte voet op een flagstone haar deed omvallen. Krak. Ik hoorde het vanaf de overkant van ons zwembadje.

De eerste hulp is leeg, het is de belangrijkste feestdag van het jaar. De vloeren worden gesopt, de ramen gelapt, verpleegkundigen spelen met hun telefoontjes.

Op de röntgenfoto is te zien wat ik aan de buitenkant ook zie, het is een rommeltje. De spalken zijn hier simpel, drie te grote plankjes met een dun laagje schuimplastic. Net zoals bij ons is er een overmaat aan zorgbureaucratie. Ik of zoonlief tekenen de hele dag door papiertjes met toestemming: voor bloedprikken, ECG, longfoto, de operatie over een paar dagen. Dat laatste moet over want die handtekening staat per ongeluk op het formulier met een plaatje van een man. Er zijn handtekeningen nodig voor de te maken kosten, voor het veilig afleveren van haar op de verpleegafdeling vijf uur later en zelfs voor bewijs dat ze de bezoektijden van de dokter hebben verteld. Alles gevraagd met een charme die mopperen volstrekt ongepast maakt. Die papieren verdwijnen in een ouderwetse map, want de terreur van een elektronisch dossier is hier nog niet doorgedrongen.

We maken een filmpje voor mijn dochters in Nederland om straks te appen. Die slapen daar nog. ‘Ik heb een klein ongelukje gehad’, begint mijn lief, die de optimisme-genen van haar nu heel oude moeder heeft. Mijn zoon schiet in de lach: een omgestoten melkglas is een klein ongelukje. Het tobben laat ze altijd graag aan mij over. Want de genen van mijn sombere moeder aangevuld met medische kennis zorgen bij dit soort gebeurtenissen voor waardeloos crisisbeheer en fatalisme. Dokter zijn is niet altijd een voordeel, al denkt mijn familie van wel. ‘Jij weet wat er aan de hand is.’ Maar een huisarts heeft helemaal geen verstand van onderbeenruïnes. Dus zie ik enorme wondinfecties, trombosebenen, longembolieën en loslatende platen in mijn brein opdoemen.

De aardige orthopeed legt ’s avonds laat uit dat het een rommeltje is en dat hij de volgende dag twee platen in het been gaat schroeven. Ze opereren hier aan de lopende band locals die met hun brommertje in asfaltgaten terechtkomen. Hij doet dus niet anders dan gebroken botten aan elkaar schroeven. Volgens mij levert dat wel ervaring genoeg op. Er gaan uiteindelijk via kleine sneetjes een indrukwekkende hoeveelheid schroeven in haar beentje.

Nu nog naar huis. Na elke vakantieramp nemen we ons voor nooit meer verder dan de Poppendammergouw of Vlieland te gaan. Het wordt tijd dat we woord houden. Die kinderen komen voortaan maar naar ons. Zwemmen wordt ook niks.