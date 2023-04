Krachtigste raket ooit, Starship van SpaceX, ontploft op weg naar de ruimte

Starship op het moment van lancering op de livestream van SpaceX. Beeld SpaceX

De kosmische toekomst van de mens moest donderdagmiddag beginnen op de raketbasis van Boca Chica in Texas, maar eindigde in een teleurstelling. Ruimteschip Starship vertrok na een korte pauze vlak voor lancering uiteindelijk bovenop een vlammenzee afkomstig uit de 33 raptormotoren van de onderste rakettrap richting ruimte. Na een paar minuten sloeg het noodlot echter alsnog toe: Starship begon te draaien en knalde uit elkaar.

‘Een mooie dag’

De ontploffing werd op de livestream van SpaceX opmerkelijk genoeg ontvangen met luid gejuich. Ruimtevaartbedrijf SpaceX, de onderneming van techmiljardair Elon Musk, heeft een cultuur van ‘proberen en gaan’, waarbij mislukkingen deel van het leerproces zijn. Veel van de volgers van het bedrijf houden bovendien wel van een goede ontploffing. ‘We zijn eerlijk gezegd al blij dat hij het lanceerplatform wist te verlaten’, luidde het begeleidend commentaar van de presentatoren. ‘Dit was een mooie dag.’

Het had donderdag de eerste keer moeten zijn dat het megaschip, waar in de toekomst tot wel honderd passagiers in zullen passen, de grens van het aardse had verlaten, maar daarvoor kwam hij niet hoog genoeg. Op maandag mislukte de eerste poging bovendien zelfs al voor lancering, nadat een bevroren drukventiel roet in het eten gooide.

Starship heeft een retrofuturistisch ontwerp, een soort mengelmoes van de spaceshuttles van Nasa en iets dat je op het omslag van een sciencefictionboek uit de vorige eeuw treft. Maar vergis je niet: het is de grootste en krachtigste raket die de mensheid ooit heeft gebouwd, met een laadvermogen dat alle bestaande raketten overtreft.

Het ontwikkelingstraject van Starship duurt al jaren, niet ongebruikelijk in de ruimtevaart, en kende in het verleden ook al de nodige tegenslagen. Ook testen met een eerdere variant van Starship, in 2020 en 2021, eindigden al in een indrukwekkende vuurzee.