Kosmische straling steeds groter probleem voor astronauten, met dank aan de zon

Op aarde worden we beschermd door de dampkring en het magnetisch veld van onze planeet. Maar aan boord van ruimtestation ISS is het stralingsniveau al veel hoger. 'Als ik mijn ogen sloot, zag ik soms een streep of een flits; dan was mijn netvlies geraakt door zo'n deeltje', vertelt astronaut André Kuipers. Op weg naar de maan of naar Mars is het echt een serieus probleem, waarvoor volgens Ngo-Anh nog steeds geen goede oplossing bestaat.



En het wordt dus steeds erger, volgens onderzoekers van de Universiteit van New Hampshire. Normaal gesproken worden gevaarlijke deeltjes uit het heelal enigszins tegengehouden door de zonnewind (ijl gas dat door de zon de ruimte in wordt geblazen) en door het magnetisch veld van de zon. Maar de laatste jaren is de zon niet erg actief. Gevolg: minder effectieve afscherming.