‘Kosmische kogel’ vliegt zichzelf volgens plan te pletter op planetoïde – en misschien wordt de aarde er veiliger door

Planetoïde Dimorphos vlak voor inslag, op beelden van de livestream. Linksonder de controlekamer, waar na de inslag luid gejuich losbarstte. Beeld AFP

Een rood vlak met bovenin nog één balkje grijzig kosmisch gruis. Die gedeeltelijke opname van Dimorphos was het laatste dat ruimtesonde Dart naar de aarde stuurde, vlak voordat hij crashte. Zo’n 11 miljoen kilometer verderop in de controlekamer van ruimtevaartorganisatie Nasa werd het ontvangen met luid gejuich, high-fives en heuse vreugdesprongen. Nooit eerder zal een team ingenieurs zó blij zijn geweest dat een door hen ontworpen sonde zichzelf aan gruzelementen had geslagen.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD — NASA (@NASA) 26 september 2022

De inslag vormt dan ook een primeur: de eerste keer dat de mensheid probeert een hemellichaam van baan te veranderen. Een missie overigens die Nasa, ESA en de betrokken wetenschappers uit 27 landen niet ondernamen vanwege het hoge sciencefictiongehalte, maar vanuit de wens de mensheid te beschermen tegen inslagen van ruimtestenen. Koerst er straks eentje af op de aarde, dan kan een sonde als Dart de steen een zet geven zodat hij erlangs scheert, zo hoopt men.

Het oppervlak van Dimorphos, vlak voordat de Dart-sonde er insloeg, tienmaal sneller dan een kogel. Beeld via Reuters

Wraak voor dinosauriërs

Dat ruimterotsblokken een risico vormen, wijst de aardse geschiedenis uit. Zo’n 65 miljoen jaar geleden maakte een reusachtig exemplaar bijvoorbeeld een einde aan de heerschappij van de dinosauriërs. Veel berichten over de missie gingen op sociale media daarom gepaard met de hashtag #AvengeTheDinosaurs, wraak voor de dinosauriërs. ‘Voor de T-Rex’, schreef een planeetwetenschapper op Twitter bij een foto van Dimorphos vlak voor de inslag.

De dinosauriërs werden trouwens getroffen door een gevaarte met een diameter van zo’n 10 kilometer, een type monstersteen waartegen Dart – die slechts een bescheiden zetje kan geven – machteloos zou staan. Van dat soort megastenen hebben we dan ook gelukkig juist het minst te vrezen: astronomen denken 98 procent te kennen en geen daarvan ligt op ramkoers met aarde.

Toekomstige Dart-achtige sondes moeten de aarde beschermen tegen kleinere stenen, met diameters van 50 tot 200 meter. Daarvan is krap 40 procent ontdekt. Slaat er echter eentje in, dan kan zo’n steen een metropool als New York vernietigen. De inslag van Dart bewijst nu allereerst dat de mensheid zo’n steen kan treffen met een sonde. Tegelijk vormt de inslag slechts de noodzakelijke eerste stap. Een moment van spektakel en schijnwerpers, dat zeker. Van volle talkshowtafels, kranten en journaals, en van Google dat z’n zoekresultaten met een klap laat draaien wanneer je zoekt naar ‘Dart’.

Your Google search could reveal something smashing! Search for "NASA DART" on @Google to see a demonstration of browser, uh, planetary defense. pic.twitter.com/ZuxtlgaLJ1 — NASA (@NASA) 27 september 2022

Toch begint het echte werk nu pas: gegevens verzamelen over de baanverandering ten gevolge van de inslag bijvoorbeeld, door telescopen op elk continent en in de ruimte. Naar verwachting over enkele dagen tot weken komen die met resultaten. Over twee jaar vertrekt de Europese ruimtesonde Hera om de krater in detail te bekijken. Pas dan is echt goed bekend wanneer en met welke snelheid een sonde als Dart moet worden afgevuurd, als de aarde zich opeens op het kosmisch pad bevindt van een ruimtesteen.