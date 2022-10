Kosmische ‘formule 1-gaswolk’ mogelijk afkomstig van sterexplosie in Grote Beer

De radiotelescoop in het Duitse Effelsberg speelde een hoofdrol bij het bestuderen van de mysterieuze kosmische wolk waterstofgas. Beeld ANP

Al tientallen jaren lang buigen sterrenkundigen zich over het raadsel van de hogesnelheidswolken. Het gaat om snel bewegend koudwaterstofgas dat alleen met radiotelescopen te ‘zien’ is. Over hun afstanden is echter vrijwel niets met zekerheid bekend. Sommige vliegen naar ons toe; andere juist van ons af.

Algemeen wordt aangenomen dat de wolken op afstanden van vele duizenden lichtjaren staan, en dat ze op de een of andere manier uit het Melkwegstelsel zijn weggeblazen. Óf dat het juist gaat om resten van dwergstelseltjes die in de toekomst door de Melkweg opgeslokt zullen worden.

Voor één zo’n hogesnelheidswolk, die met maar liefst 120 kilometer per seconde onze kant op vliegt, is het raadsel nu opgelost. Althans, volgens Joan Schmelz van de Universities Space Research Association en haar man en collega Gerrit Verschuur in The Astrophysical Journal. Zij ontdekten dat de wolk aan de hemel samenvalt met een grote bolvormige holte in het ijle gas dat zich tussen de sterren van ons Melkwegstelsel bevindt. Zulke holtes ontstaan meestal door supernovaexplosies – catastrofale ontploffingen waarmee het leven van zware sterren eindigt.

Hogesnelheidswolk

Het compacte overblijfsel van die supernova is mogelijk ook geïdentificeerd. Het gaat om de begeleider van een ster in het sterrenbeeld Grote Beer, die op een donkere nacht nét zichtbaar is met het blote oog. Van die ster was al bekend dat hij eens in de 45 jaar een beetje heen en weer schommelt, door de zwaartekracht van een rondcirkelende begeleider.

‘Er werd altijd aangenomen dat die begeleider een witte dwergster is’, zegt Verschuur, een in Zuid-Afrika geboren radioastronoom. ‘Maar volgens recent onderzoek van de Belgische sterrenkundige Alain Jorissen gaat het waarschijnlijk om een compacte neutronenster – het restant van een supernovaexplosie.’ De hogesnelheidswolk zou dan in de laatste levensfase van de stervende ster zijn uitgestoten, en daarna zijn versneld door de schokgolf van de explosie.

Op basis van de grootte van de holte en de snelheid van de wolk concluderen Schmelz en Verschuur dat de supernovaexplosie zo’n honderdduizend jaar geleden plaatsvond, op een afstand van slechts 530 lichtjaar – dat moet een spectaculair schouwspel zijn geweest.

Vingerafdruk

Als dit scenario klopt, staat deze hogesnelheidswolk in elk geval dichtbij. Dat zou dan voor veel andere exemplaren ook kunnen gelden. Maar zeker niet voor allemaal, waarschuwt radiosterrenkundige Felix Lockman van het Amerikaanse National Radio Astronomy Observatory. ‘Er zijn hogesnelheidswolken bekend die weinig zware elementen en stofdeeltjes bevatten, en waarvan vaststaat dat ze zich op veel grotere afstanden bevinden. Die zijn zeker níet geproduceerd door supernova’s.’

Ook Filippo Fraternali van de Rijksuniversiteit Groningen heeft bedenkingen bij het artikel van Schmelz en Verschuur. ‘Het zou kunnen’, zegt hij, ‘maar het is ook denkbaar dat de hogesnelheidswolk veel verder weg staat en dat we hem toevallig in dezelfde richting zien als de holte in het interstellaire gas.’ Volgens Fraternali zou je het liefst de spectroscopische ‘vingerafdruk’ van de wolk willen terugvinden in het licht van een niet al te verre achtergrondster, om zo de voorgestelde kleine afstand te bevestigen. ‘Ik ben nog niet overtuigd.’