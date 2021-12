Komt na het mensenbrein en de kunstmatige intelligentie straks de levende computer?

Zet de prestaties op een rij en het lijkt zeker. Kunstmatige intelligentie is aan een rappe opmars bezig die slechts één eindpunt kent: de totale compromisloze overwinning van het kunstbrein op dat van de mens.

Dat begon al in 1997. Toen won IBM’s computerbrein Deep Blue met schaken van grootmeester Garri Kasparov. In de jaren daarna trokken kunstbreinen die lijn door. In 2011 bijvoorbeeld versloeg IBM’s Watson twee menselijke toppers bij het Amerikaanse televisiespelletje Jeapordy. En in 2016 dreef het door Google’s DeepMind gebouwde kunstbrein AlphaGo de menselijke Go-kampioen Lee Sedol tot wanhoop tijdens een wedstrijd.

In een voorpublicatie op de website bioRrxiv beschrijven onderzoekers nu echter hoe een mensenbrein voor de verandering eens wél de overwinning wist te pakken tegen een kunstmatige intelligentie. Dat gebeurde tijdens een spelletje Pong, het eerste computerspel: een uitgeklede versie van tafeltennis, met een stipje als bal en twee streepjes als batjes. Daarbij nam de kunstmatige intelligentie het overigens niet op tegen een mens, maar tegen – nee, echt – een klompje van honderdduizenden menselijke hersencellen in een schaaltje.

Die hersencellen koppelden de onderzoekers aan elektroden, die de cellen elektrische pulsen konden voeren en de activiteit van de cellen konden uitlezen. Tijdens een potje Pong betekende het ‘prikkelen’ van de cellen aan de linkerkant van het klompje, dat het balletje zich aan die kant bevond. Hoe sneller de prikkels elkaar bovendien opvolgden, hoe dichterbij het balletje was.

Toenmalig Liverpool-speler en Engels international Steve Heighway speelt Pong, het eerste computerspel. Beeld Getty

De resulterende activiteit van de hersencellen vertaalden de onderzoekers vervolgens naar het bewegen van het batje. Of, zoals hoofdonderzoeker Brett Kagan het zei tegen populairwetenschappelijk weekblad New Scientist:‘We zeggen vaak dat ze in The Matrix zitten’, verwijzend naar de sciencefictionfilm, waarin mensen hun leven slijten als gevangenen in een virtuele omgeving. ‘Als de hersencellen dit spelletje spelen, geloven ze dat ze het batje zijn.’

De klompjes hersencellen speelden Pong overigens niet zo goed als echte mensen en leggen het ook af tegen kunstmatige intelligenties, zoals die van DeepMind. Wel bleken ze het sneller onder de knie te krijgen. Waar kunstmatige intelligenties een potje of 5 duizend moesten spelen om Pong te snappen, hadden de hersenklompjes aan een keer of 10 à 15 al genoeg. Bovendien presteerden menselijke hersenklompjes beter dan klompjes muizenhersenen.

Onderzoeker Andrew Adamatzky van de University of the West of England, zelf niet betrokken bij de experimenten, is tegenover New Scientist lyrisch over de resultaten. ‘Dit is briljant onderzoek. Ik geloof dat we in de toekomst een rijke verzameling levende computers zullen hebben.’

Misschien waren al die wedstrijdjes van mens versus machine van de afgelopen decennia dus helemaal niet zo relevant als we tot nog toe dachten. Misschien streven de machines ons wel helemáál niet voorbij, en smelten we samen tot de levende computers waarvan Adamatzky droomt.

Als u bij dat idee wat ongemakkelijk over uw stoel begint te schuiven, bent u niet de enige.