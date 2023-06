Komt er een beter klimaatbeleid als we de verkiezingen verplaatsen naar de zomer?

Het klimaatnieuws piekt in de zomer. Maar Nederlanders stemmen meestal in maart. Maakt dat uit?

Je kunt je klok erop gelijk zetten. Zodra de zomer in aantocht is, vliegt ook het klimaatgerelateerde nieuws je om de oren. Ook nu weer. Extreme bosbranden in Canada, met asdeeltjes die tot in New York een deken van smog drapeerden. De oceaantemperatuur bij de Canarische Eilanden, in de Golf van Biskaje en de Middellandse Zee is tot wel drie of vier graden warmer dan het gemiddelde in de jaren zeventig, tachtig en negentig. Dichter bij huis, in Nederland, valt al meer dan een maand amper regen.

De zomer is bij uitstek het moment waarop je de klimaatverandering aan den lijve voelt, zeker voor wie naar Zuid-Europa afreist. Natuurlijk, vroeger brandde je daar ook regelmatig je tent uit. Maar nu wordt er hitterecord na hitterecord verbroken en zal zelfs de grootste zonaanbidder weleens denken: dit is niet leuk meer.

Maar juli wordt augustus wordt september, en dan slaat het weer alweer om. Hoewel de aarde nog net zo hard opwarmt, zal de mate waarin je het zelf voelt voor de gemiddelde Nederlander meedeinen met de seizoenen. In de maand maart, waarin Nederlanders vaak naar de stembus gaan, stijgt het kwik hier gemiddeld naar zo’n 10,5 graad. Sjaal om, beetje motregen, nergens een bosbrand te bekennen. Stem je dan anders dan wanneer je dit midden in een hittegolf doet?

Het SCP peilt regelmatig wat Nederlanders de belangrijkste maatschappelijke problemen van dit moment vinden. In de nieuwste editie viel me op dat 18 procent van de mensen in de winter van 2021-2022 spontaan ‘milieu en klimaat’ noemde. In het voorjaar klom dat naar 21 procent, om in de (na)zomer naar 28 procent te schieten. Misschien omdat mensen juist dan de opwarming het meest ervaren? Bij immigratie en integratie zit een vergelijkbaar verloop: in de winter noemt 18 procent dat als een van de belangrijkste thema’s, in de zomer 33 procent. Misschien omdat toen de opvangcrisis in Ter Apel veel in het nieuws was, waarbij het Rode Kruis moest uitrukken?

Mijn eigen steekproef is er natuurlijk een van niks, er spelen veel meer factoren mee bij de vraag welke problemen mensen het belangrijkst vinden en of dit leidend is bij hun stemkeuze. Maar dat ervaren nabijheid van het probleem belangrijk is voor stemvoorkeur, lijkt me geen gekke hypothese. Zo ontdekten wetenschappers al eens dat inwoners van Nieuw-Zeeland klimaatmaatregelen vaker steunen naarmate ze dichter bij de zee wonen en vermoedelijk dus ook zeespiegelstijging meer vrezen.

Zouden Nederlanders anders stemmen als ze in een maand vol hitte en droogte naar de stembus gaan, en dan vaker op partijen stemmen die meer vaart willen maken met de energietransitie, dijkverhogingen, droogtebestrijding en andere klimaatmaatregelen? Het lijkt mij zeker een promotieonderzoek waard.

Een blik op de agenda leert trouwens dat de volgende grote klimaattop in de Verenigde Arabische Emiraten is. Wereldleiders komen dan weer samen om te proberen de broeikasuitstoot verder te reduceren. Die top is in december, wanneer het kwik gemiddeld stijgt tot maximaal 26 graden. Lijkt me een interessant experiment om de top te verplaatsen naar komende maand, om te kijken of de hogere temperatuur zorgt voor meer gevoel van urgentie bij de besluitvorming. In juli stijgt de temperatuur er naar 42 graden. Airco’s uit in de vergaderzaal graag.