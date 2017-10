Komma's en bijzinnen blijven lastige materie

Zit daar wat in?

Vaak kan een komma simpelweg dienst doen als rustpunt in een zin

Ja. Wel of geen komma, uitbreidende of beperkende bijzin, het blijft voor velen lastige materie. Terwijl het soms een zaak van belang is, want de betekenis van een zin kan veranderen door het wel of niet plaatsen van een komma. Niet altijd overigens; vaak kan een komma simpelweg dienst doen als rustpunt in een zin. Niets mis mee.



Maar terug naar die bijzinnen. Dit voorbeeld maakt voor sommigen de zaak iets duidelijker. Als je zegt: de bomen die worden gekapt zijn mooi, dan beperkt de bijzin het onderwerp. Namelijk: alleen de bomen die worden gekapt zijn mooi. Andere bomen waarover het gesprek of het stuk gaat, zijn níét mooi. Als je zegt: de bomen, die worden gekapt, zijn mooi, dan is de bijzin een uitbreiding van het onderwerp. Namelijk: de bomen waarover het gesprek of het stuk gaat, zijn mooi en bovendien worden ze gekapt.



Als je het verschil tussen uitbreidende en beperkende bijzin toepast op de Nouri-zin uit de krant, dan moet er voor die dus inderdaad een komma.



Duidelijker kunnen we het niet maken.