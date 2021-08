Kolibrievrouwtjes verkleden zich als mannetje om niet te worden lastiggevallen

Qua kleuren lijkt dit een mannetjeskolibrie, maar het is een vrouwtje. Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat sommige vrouwtjes zich vermommen als mannetje, om minder te worden lastiggevallen door de heren. Beeld Irene Mendez Cruz

In het vogelrijk zijn het doorgaans de mannetjes die met een felgekleurd verenkleed indruk proberen te maken op de vrouwtjes. Dat is ook zo bij de witnekkolibrie (Florisuga mellivora): in de regel zijn vrouwtjes onopvallend grijsgroen met wit en stelen mannetjes de show met een glanzend blauwe kop, een metaalgroene rug en een witte buik. Maar die tweedeling gaat bij deze vogeltjes niet altijd op, blijkt nu. Een deel van de vrouwtjes heeft dezelfde felle kleuren als de mannetjes.

Twee hypotheses

De onderzoekers zien twee mogelijke verklaringen, schrijven ze in het vakblad Current Biology. Optie 1: felgekleurde vrouwtjes zijn aantrekkelijker voor de mannetjes en hebben daardoor een grotere kans op nageslacht. Optie 2: de felle kleuren zorgen er juist voor dat mannetjes ze minder lastigvallen, met als evolutionair voordeel dat de vrouwtjes meer tijd overhebben voor nuttige zaken als voedsel zoeken.

De biologen vlogen naar Panama en vingen daar 436 witnekkolibries. Opvallend genoeg hadden alle jonge vogeltjes felle kleuren, ook de vrouwtjes. De oudere vrouwtjes waren karakteristiek grauw óf net als de mannetjes felgekleurd. Dat betekent dat veel vrouwtjes een verandering doormaken als ze volwassen worden: van gekleurd naar grauw. De onderzoekers weten niet of dit fenomeen genetisch bepaald is, een keuze van de vogel zelf of een gevolg van omgevingsfactoren.

Hoe dan ook is het volgens de biologen een argument voor de seksuele-intimidatiehypothese. Jonge vogeltjes die zich nog niet kunnen voortplanten hebben er niets aan als mannetjes hun kleuren mooi vinden – ze kunnen beter voor een mannetje aangezien worden en met rust gelaten worden.

Videobeelden en een experiment met opgezette vrouwtjeskolibries in hun twee verschijningsvormen leverden het doorslaggevende bewijs: grauwe vrouwtjes werden vaker lastiggevallen dan felgekleurde vrouwtjes. Denk aan achtervolgingen in de lucht, pikken in elkaars veren en af en toe zelfs een worstelpartij. Als een vrouwtje zich als mannetje ‘verkleedt’, wordt ze niet direct herkend als partner en kan ze haar eigen plan trekken.

Slechte energiebalans

Martijn Hammers, ecoloog aan de Aeres Hogeschool in Almere en niet betrokken bij de kolibriestudie, kan zich vinden in de conclusie van het nieuwe onderzoek. ‘Kolibries hebben een slechte energiebalans, ze moeten non-stop eten om in leven te blijven. Als een vrouwtje dan de hele tijd wordt lastiggevallen, heeft ze geen tijd om te eten en dat is ontzettend nadelig.’

Dit onderzoek beantwoordt volgens Hammers een fundamentele, evolutionaire vraag. De ecoloog wijst erop dat vergelijkbaar gedrag al bekend is van andere dieren. ‘Ook insectenvrouwtjes nemen soms de kleuren van mannetjes aan om intimidatie te voorkomen. Het feit dat dit ook bij kolibries gebeurt, doet vermoeden dat dit slimme fenomeen mogelijk wijder verspreid is over het dierenrijk’.