Kokosolie bevat nog meer slechte vetten dan spekvet

Kokosolie, dat is toch heel gezond?

Nee dus, wat voedingsgoeroes of fitgirls ook verkondigen. Kokosolie is veel minder gezond dan bijvoorbeeld olijf- of zonnebloemolie, die vooral prima onverzadigde vetten bevatten. Daarentegen zit er in kokosolie juist vooral ongezond, verzadigd vet: veel meer dan in roomboter, of zelfs in spekvet.