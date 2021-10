Op weg naar een optreden in Enschede moet ik op de A12 bij Utrecht naar de twee linkerbanen toe. Die zitten vrij vol. En dus heb ik weer het knipperlichtdilemma. Gebruik je je knipperlicht om aan te geven dat je ertussen wílt of dat je ertussen gáát? Ik wilde aangeven dat ik er graag straks een keer tussen zou willen (wel bij voorkeur vóór de afslag), maar afgaande op de reactie die ik kreeg kwam het eerder over als ‘Hé, ik steek hem er nu tussen vriend en verder vind ik dat je een lelijke kop hebt!’ Of iets in die richting.

Ik beleef het knipperlichtdilemma ook weleens van de andere kant, als ik op de fiets zit en er een auto stilstaat voor een afslag, maar met knipperende richtingaanwijzer. Wacht-ie om mij erlangs te laten, of gaat-ie nu en lig ik eronder als ik doorrij? Maar zie die nuance maar eens over te brengen met alleen het knipperen van een lampje.

Overigens, volgens de rijinstructeur die mij destijds via een tiendaagse cursus – ook tot zijn eigen verbazing – aan een rijbewijs heeft geholpen, betekende een knipperlicht bij een vrachtwagen maar één ding: hij gaat. Ruimte maken dus. Maar bij ons gewone automobilisten zijn er meer opties.

. Beeld VK Graphics

Als je vanuit de auto wilt communiceren naar je medeweggebruikers, zijn de middelen die je ter beschikking staan vrij beperkt. Sympathiek toeteren dat het stoplicht groen is, is iets dat enige oefening vergt. En bij knipperend grootlicht moet je als ontvangende partij vaak uit de context opmaken wat de betekenis is, en of de zender dit doet uit irritatie of behulpzaamheid. Rij je 80 op de linkerbaan waar je 120 mag, dan bedoelt de knipperende achterligger ‘NAAR RECHTS JIJ!’ Sta je twijfelend met twee kinderen op je fiets te hannesen op een onduidelijke kruising, dan betekenen de knipperende koplampen van de wachtende auto – waarschijnlijk – ‘ga jij maar eerst’.

Om het knipperlichtdilemma op te lossen zouden knipperlichten eigenlijk twee standen moeten krijgen: de intentie-stand die duidelijk maakt dat je iets wilt gaan doen en de actie-stand, die aangeeft ‘nú ga ik het doen’. Bijvoorbeeld door auto’s te voorzien van een ‘intentie’-lamp wat verder naar binnen, naar de hartlijn van de auto, en dan meer buiten toe een tweede ‘actie’-lamp, die samen met de eerste lamp gaat knipperen als je ook echt gaat. En dan twee standen in het pookje, net als bij de ruitenwisser, dat je ’m eerst in standje ‘intentie’ klikt, en daarna doortikt naar ‘gaan’. Dat zou net de nuance kunnen zijn om op weg naar een optreden in Enschede geen geagiteerd wapperende handen te zien te krijgen en – als ik goed liplas – verwensingen naar je hoofd te krijgen als je probeert aan te geven dat je er dadelijk een keertje tussen wilt.

