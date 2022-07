KNAW: ‘Corona dreigt van jonge onderzoekers verloren generatie te maken’

Een onderzoeksteam vang vleermuizen bij de Khao Chong Pran-grot in Thailand. Beeld ANP / Panos Pictures

De werkdruk nam toe, onderzoeksprojecten liepen vertraging op, maar tegelijkertijd bleken congressen en promoties prima online gehouden te kunnen worden. Voor de academische wereld was corona een snelkookpan, schrijft wetenschappelijk adviesorgaan KNAW in een rapport dat vandaag uitkomt. Die ervaringen moeten universiteiten nu omzetten in actie, zegt commissievoorzitter Natali Helberger. ‘We zijn net in een rustigere periode van de pandemie aanbeland, nu is er momentum. Als we straks weer in de routine van het oude normaal zitten, gebeurt het niet meer.’

Er zijn op drie vlakken lessen te trekken, zegt de hoogleraar recht & digitale technologie (Universiteit van Amsterdam). Allereerst moeten universiteiten en de overheid de groeiende ongelijkheid onder wetenschappers aanpakken. Jonge onderzoekers, veelal op tijdelijke contracten, hadden veel meer last van de pandemie dan oudere, gevestigde onderzoekers. Ook hadden mensen met een jong gezin het relatief zwaar.

Helberger: ‘Meer dan 50 procent van de promovendi en postdocs (net gepromoveerde onderzoekers, red.) liep onderzoeksvertraging op. Daar moet duurzaam rekening mee gehouden worden, anders ontstaat er een verloren generatie.’ De KNAW stelt daarom bijvoorbeeld voor dat instellingen contracten ruimhartiger verlengen en dat onderzoekers coronavertraging ook kunnen opvoeren op cv’s en bij subsidieaanvragen.

Tegelijkertijd was er veel teamwerk en saamhorigheid tijdens de coronaperiode. Dat zou universiteitsbestuurders moeten motiveren om nog meer werk te maken van het waarderen van teamwerk, is het advies.

Beter uitleggen

De tweede les is dat wetenschapscommunicatie meer aandacht behoeft. ‘Wetenschap, politiek en beleid liepen soms te veel door elkaar heen.’ De afgelopen twee jaar ontstond het beeld dat de politiek de wetenschap volgt, en werden onderzoekers daardoor soms als verantwoordelijk gezien voor bijvoorbeeld coronamaatregelen. Zowel wetenschappers als politici zouden daarom nadrukkelijker duidelijk moeten maken hoe verschillend hun rollen zijn, zegt Helberger: ‘Wij geven alleen advies. Politici moeten beter uitleggen hoe ze wetenschap gebruiken in hun beslissingen.’

Meer plek voor wetenschapscommunicatie binnen academische opleidingen moet daarnaast wetenschappers beter voorbereiden op het publieke debat. Communicatie is meer dan alleen feiten toelichten, schrijft de KNAW, het is ook belangrijk te leren luisteren naar andermans emoties en fouten toe te geven. Voor die dialoog met de samenleving moet van de KNAW-commissie ook nadrukkelijk aandacht komen binnen het centrum voor wetenschapscommunicatie, dat minister Dijkgraaf (OCW) onlangs aankondigde.

En als publiekscommunicatie leidt tot intimidatie, zoals steeds vaker lijkt te gebeuren, moeten instellingen hun wetenschappers sterker ondersteunen en een zero-tolerancebeleid hanteren, vindt de KNAW. Helberger: ‘Daarom is het goed dat universiteiten het platform WetenschapVeilig hebben opgericht, waar wetenschappers advies kunnen krijgen.’

Ten slotte leidt de vlucht die digitalisering tijdens corona heeft genomen tot kansen en risico’s. Kansen voor meer inclusie en duurzaamheid bijvoorbeeld, omdat wetenschappers ook prima online kunnen samenwerken aan projecten. Ook kunnen digitale congressen dure en milieuonvriendelijke vluchten deels overbodig maken. De steeds grotere afhankelijkheid van grote techbedrijven als Microsoft, Google en Zoom, voor communicatie en dataopslag, is daarbij wel een toenemend risico, constateert de KNAW. Specialist ICT & recht Helberger: ‘Universiteiten moeten ook open-source alternatieven onderzoeken.’

De KNAW wil dat nog op te richten covidteams monitoren of en hoe haar adviezen geïmplementeerd worden. In september organiseert het daartoe een evenement.