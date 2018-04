Knappe ouders krijgen vaker dochters - Klopt dit wel?

Klopt het?

Volgens Kanazawa's berekeningen op basis van 17 duizend Britten hebben knappe ouders grofweg 59 procent kans op een meisje, in plaats van de gebruikelijke 48 procent. Dat is een fors verschil in de geboorteverhouding. Die valt misschien niet op per gezin, maar wel als je veel gezinnen naast elkaar zet.



Maar er zijn ook gaten te schieten in Kanazawa's onderzoek. Het meest opvallend is misschien wel de manier waarop de psycholoog bepaalde wie er aantrekkelijk uitzag en wie niet. Toen de ouders in het onderzoek zélf 7 jaar oud waren, beoordeelde hun basisschoolleraar hun uiterlijk in vijf verschillende categorieën. Maar hoe je als 7-jarige eruitziet, zegt natuurlijk niet per se alles over je looks op latere leeftijd, schrijft hoogleraar methodologie Jelte Wicherts van de universiteit van Tilburg in een reactie.



Sterker nog: leraren beoordeelden het uiterlijk van de deelnemers op 11-jarige leeftijd opnieuw, en daaruit bleek dat ongeveer een derde van de minder aantrekkelijke kinderen later tóch als knapper werden beoordeeld. Het zou goed kunnen dat Kanazawa totaal andere uitkomsten had gekregen als hij díé scores had meegenomen.