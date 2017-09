Klopt dit wel? - 'Amsterdam telt zeker tienduizend illegalen'

Klopt het?

Hiddema's schatting ligt hoger dan het getal waar statistici op uitkwamen

Wij bellen met Hiddema. 'Dat getal heb ik van mensen die voor het Rijk werken en die een stringenter asielbeleid wensen', zegt hij. 'Tienduizend is een magere schatting. Ik ben bezig met een rapport over het asielbeleid. Mijn bronnen heb ik daar nog voor nodig en die wil ik daarom nu niet noemen.'



Hiddema's schatting ligt hoger dan het getal waar statistici van de Universiteit Utrecht enkele jaren geleden op uitkwamen. Hun onderzoek, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, wees op maximaal 5.500, maar waarschijnlijker ongeveer vierduizend illegalen in Amsterdam, in 2012 en 2013.



Volgens socioloog en migratie-expert Arjen Leerkes van de Erasmus Universiteit Rotterdam, is het aantal sindsdien niet meer serieus onderzocht. 'De stelling dat in Amsterdam nu minimaal tienduizend illegalen zijn, is onzinnig. We weten het simpelweg niet.'