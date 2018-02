Klopt Arjen Lubachs claim dat geen kinderen krijgen de effectiefste methode is om milieuvriendelijk te leven?

En jawel: het beschikbare onderzoek onderschrijft die redenatie. Zo becijferden wetenschappers van de universiteit van Lund onlangs dat de broeikasgas-nalatenschap van een kind in een welvarend land gemiddeld neerkomt op 58 ton CO2. Let wel: dat is per jaar, per ouder.



Wie in hetzelfde jaar besluit om de auto te laten staan, bespaart slechts 2,4 ton CO2. Een keer níét vliegen naar de overkant van de oceaan bespaart slechts 1,6 ton. Geen vlees eten levert minder dan een ton besparing op. Bij elkaar genomen bespaart de keus voor géén kind ruim twintig keer zo veel broeikasgas als de andere keuzes.



Daarbij geldt ook de kanttekening die Lubach zelf al maakte: die som is alleen waar als de toekomst van onze kinderen net zo milieuvervuilend uitpakt als het heden. Maar ook in optimistischere scenario's zouden veel kinderen van nu nog een tijdje behoorlijk vervuilend leven, schrijft de Utrechtste hoogleraar en CO2-rekenmeester Detlef van Vuuren van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een reactie. Tegelijkertijd is zo'n toekomstvoorspelling nooit heel zeker, benadrukt hij, omdat er een oerwoud vol aannames aan ten grondslag ligt: het zijn toch vooral achterkant-van-een-bierviltje-overwegingen.