Klimaatramp in aantocht: Nederland bouwt 820 duizend nieuwe woningen in kwetsbaar gebied

Na het geweld volgt de stilte. In Pepinster, een plaatsje in Wallonië, stroomde het water afgelopen zomer bijna tot aan de dakgoten. Vier maanden later ziet het er nog steeds uit als een rampgebied, tekende Volkskrant-journalist Sacha Kester deze week op in een reportage vol schrijnende details. Mensen in lege huizen, zonder meubels, zonder verwarming. Verzekeringsmaatschappijen die, als je ze al kunt bereiken, vragen om bonnen die zijn weggespoeld. Het gevoel dat de hele wereld je vergeten is.

Het risico op overstromingen zoals die afgelopen juli plaatsvonden in Duitsland, België en Nederland neemt toe door klimaatverandering. Het is een harde natuurwet. Hoe warmer het wordt, hoe meer vocht de lucht kan opnemen. En dus ook: hoe meer water er in korte tijd over ons kan worden uitgestort.

Nog zo’n keiharde wet: hoe warmer het wordt, hoe meer ijs er smelt, hoe hoger de zeespiegel. En dat heeft grote gevolgen voor hoe we moeten bouwen en ook voor waar we beter niet kunnen bouwen zonder extreme maatregelen. Deze week gaf deltacommissaris Peter Glas, die Nederland op de lange termijn moet beschermen tegen het water, de overheid een flinke tik op de vingers.

Hij concludeert dat er bij de keuze voor nieuwe bouwlocaties voor woningen ‘nog nauwelijks rekening wordt gehouden’ met ‘de gevolgen van de klimaatverandering, vooral die op de lange termijn’. Dat gaat niet om een villa hier en een flat daar. Naar schatting 820 duizend nieuwe woningen zijn gepland in kwetsbaar gebied, schrijft hij. Slappe ondergrond, bodemdaling, overstromingsrisico’s; en daar staat je huis dan. De kwetsbaarheid zal volgens de deltacommissaris toenemen, ‘waarbij we steeds meer te maken krijgen met extreem weer, pieken in de rivierafvoer en een stijgende zeespiegel.’

Roermond: Een caravan drijft voorbij in het hoge water van de Maas. Beeld ANP / Vincent Jannink

De scenario’s voor de zeespiegelstijging hebben een flinke bandbreedte, maar als er één les is die we kunnen trekken uit de coronacrisis dan is het deze: hoop gerust op het beste, maar bereid je voor op het ergste. De deltacommissaris pleit daarom voor flexibiliteit: ‘We moeten opties openhouden en voorkomen dat we in een lock-in situatie belanden waar we alleen met grote inspanningen, en na grote schades en dito herstelkosten nog uit kunnen komen.’ Hij denkt daarbij onder meer aan verplaatsbare, of drijvende woningen, zodat je in elk geval een beetje kan meedeinen op het water.

En dan zijn er nog van die plekken waar je misschien wel een bord in de grond moet timmeren met ‘ongeschikte bouwgrond wegens klimaatverandering’. Na de overstromingen van afgelopen zomer somde Jeroen Aerts, hoogleraar water en klimaatrisico aan de VU, al eens op waarom die zo hard hadden toegeslagen in sommige gebieden in Duitsland en België. Heuvelachtige gebieden met smalle dalen waar het water rap kan stijgen. En dan ook nog de korte reactietijd voor een evacuatie. Een druppel die valt op een heuveltop in de Eifel kan met een half uur een Duits dal bereiken.

Hij vroeg zich ook hardop af of het ziekenhuis bij Venlo, dat destijds werd geëvacueerd, nog wel houdbaar was op die plek. Kun je zo’n cruciale voorziening, met zo’n kwetsbare populatie, niet beter elders bouwen?

Het desbetreffende ziekenhuis, VieCuri MC Venlo, draait weer op volle toeren. De zandzakken die er van de zomer voor de hoofdingang lagen zijn allang weer weg en het ziekenhuis worstelt nu vooral met een golf aan coronapatiënten. Niet vergeten: toekomstige golven die de maatschappij ontwrichten kunnen net zo goed van water zijn.