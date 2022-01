Klimaatonderzoekers waarschuwen: ansjovis kan verdwijnen door warmer zeewater

Vismarkt in Huarmey, Peru Beeld Getty Images/EyeEm

Ansjovis is met afstand de overvloedigst voorkomende en meest gevangen vis in de wateren van Peru. Maar zijn toekomst is onzeker – blijkt uit paleontologisch onderzoek. 130- tot 116 duizend jaar geleden was het twee graden warmer dan nu. In onderzochte sedimenten uit die periode werd geen ansjovis aangetroffen, en verder vooral kleinere vissoorten, schrijven internationale onderzoekers in vakblad Science. De onderzoekers waarschuwen daarom dat de voedzame ansjovis zomaar kan verdwijnen als het zeewater opwarmt.

De omstandigheden in die warme, prehistorische periode komen volgens de wetenschappers overeen met die uit het allerslechtste klimaatscenario dat het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN schetst voor het jaar 2100. Het gebied verkeerde destijds in een soort permanente staat van El Niño, een opwarming van het zeewater die tegenwoordig één keer in de drie tot zeven jaar voorkomt.

Keerpunt

De kans dat het meest pessimistische klimaatscenario werkelijkheid wordt, is ontzettend klein. Toch zien de onderzoekers genoeg reden voor hun waarschuwing. Nu al wordt het water warmer, en nu al zwemt er minder ansjovis en nemen de aantallen kleinere vissoorten relatief toe, schrijven ze. De situatie in het gebied verandert snel en het keerpunt, waarop de ansjovis zich niet meer kan aanpassen aan de klimaatomstandigheden, kan wel eens snel in zicht zijn. Dat is niet alleen slecht nieuws voor de ansjovis, maar ook voor het bord van de liefhebber, want het Peruaanse visje gaat als voedsel de hele wereld over.

‘Deze boodschap sluit aan bij eerder onderzoek’, zegt Ralf van Hal, marien bioloog bij de Wageningse universiteit en zelf niet betrokken bij de studie. Hij legt uit: ‘We weten dat dieren kleiner worden naarmate hun leefomgeving opwarmt. Hoe warmer het water, hoe minder zuurstof het bevat. Een grotere vis heeft meer zuurstof nodig dan een kleine. Om te overleven kun je dus maar beter klein zijn.’

Kleiner worden dus, of vertrekken, zegt Van Hal. ‘Als de ansjovis zich niet snel genoeg kan aanpassen, schuift hij op naar kouder water om te overleven. Zijn plek bij Peru wordt dan ingenomen door kleinere vissoorten. Andere vissoorten lukt het wellicht wel om kleiner te worden en zo te overleven. Maar daar zit altijd een grens aan: oneindig verkleinen kan niet.’

Worden ook de Nederlandse zeevissen kleiner om uiteindelijk te verdwijnen uit de Noordzee? ‘Daar zijn wel aanwijzingen voor’, zegt Van Hal. Dát klimaatverandering wereldwijd tot grote verschuivingen leidt in de oceanen, staat als een paal boven water. Dat is de belangrijkste boodschap van de onderzoekers, vindt Van Hal, ‘die waarschuwing dat onze voedselvoorziening erdoor in gevaar is’.