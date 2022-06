Kleinere velden, minder spelers en juist wel pingelen: hoe het gebruiksgemak van het jeugdvoetbal is verbeterd

Mijn jeugdvoetbalcarrière was geen succes. Ik stond zeven jaar lang linkshalf, met als grootste pluspunt mijn bereidheid om het hele veld op en neer te blijven hobbelen. Ik heb welgeteld één keer gescoord. Wat me ook is bijgebleven is hoe, toen ik op mijn 11de van de E’tjes naar de D’tjes ging, het veld ineens enorm veel groter werd, en de bal groter en zwaarder.

Tegenwoordig zie ik samen met mijn kinderen op het Jeugdjournaal andere voetbalspelvormen langskomen. Kleinere velden, minder spelers. Ik bel over het hoe en waarom met Jorg van der Breggen, hoofd voetbalontwikkeling van de KNVB.

‘In 2015 zijn we begonnen met een project om het kind meer centraal te stellen in het pupillenvoetbal. Omdat we het idee hadden dat dat meer plezier en ontwikkeling oplevert en ze daardoor het spel leuker vinden en op voetballen blijven. We zijn begonnen met onderzoeken wat kinderen kunnen en leuk vinden.’

Wat ze leuk bleken te vinden: aan de bal komen, scoren en acties maken. En dus moet je niet tegen die allerjongsten roepen: ‘Níét pingelen en geen kluitjesvoetbal!’ Van der Breggen: ‘Dat is hoe kinderen op die leeftijd voetbal spelen en beleven, daar moet je niet tegenin gaan, maar op inspelen. Pingelen is prima!’

Dus werden onder andere de velden en de teams kleiner. Voor de Onder 8 en Onder 9 pupillen (vroeger de F’jes) is het nu zes tegen zes op een kwart veld en dat wordt per leeftijdsniveau langzaam opgevoerd. Ook zijn er kleinere en lichtere ballen en aangepaste spelregels. Dat lastige uit je nek ingooien met beide – béíde – voeten aan de grond, is bijvoorbeeld vervangen door indribbelen.

De KNVB heeft ook gekeken naar de sociale context, zegt Van der Breggen. Zo spelen de jongere leeftijden bijvoorbeeld geen lange competitiereeksen maar korte series, en worden uitslagen en ranglijsten tot en met 10 jaar niet publiekelijk bijgehouden. De scheidsrechter ging van beoordelaar naar spelbegeleider, die de spelers de ruimte geeft om zelfstandig de spelregels toe te passen en ze indien nodig daarbij helpt.

Bij het woord gebruiksgemak denk je al snel aan apps en websites. Maar eigenlijk heeft de KNVB het gebruiksgemak van het jeugdvoetbal verbeterd. In plaats van kinderen zich te laten aanpassen aan een spel dat voor volwassenen is bedacht, hebben ze het spel (verder) aangepast aan kinderen. En de manier waarop is ook helemaal volgens het gebruiksgericht ontwerpboekje: eerst verkennend onderzoek, doelen opstellen en uitgangspunten, dan opties uitwerken en in de praktijk testen, om uiteindelijk te komen tot een gebruiksvriendelijker ontwerp wat resulteert in meer ontwikkeling en plezier.

En hoewel het lastig is om dit een op een te koppelen aan de nieuwe wedstrijdvormen, blijft er nu inderdaad een groter percentage kinderen op voetbal. Mogelijk had ik met deze wedstrijdvormen nu nog steeds gespeeld. En wie weet zelfs nóg één keer gescoord.

