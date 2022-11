Klaar met designpopulisme: we gaan ons probleem met windturbinebladen niet even wegdesignen met kekke speeltuinen

Ik zie op design- en inspiratiehoogmissen te vaak ‘oplossingen’ voorbijkomen die superaansprekend zijn, maar die eigenlijk heel weinig oplossen. Zoals straatmeubilair gemaakt van windturbinebladen.

Windturbinebladen zijn notoir slecht te recyclen omdat ze gemaakt zijn vezelversterkte kunststof, wat niet goed te scheiden is. Daarom kwam architectenbureau SuperUse met een oplossing voor de naar hun schatting zeshonderd afgedankte windturbinebladen die de huidige drieduizend Nederlandse windturbines jaarlijks opleveren: maak er straatmeubilair van. Bankjes, speeltuinen, zelfs bruggen en geluidsschermen zouden mogelijk zijn.

Rete-inspirerend natuurlijk. En dus werden SuperUse en hun spin-off Blade-Made tot ‘changemaker’ benoemd door duurzaamheidsbusinesswebsite ChangeINC, werden ze Impact Pioneer of the Year 2022 bij TEDxAmsterdam en stonden ze – gesponsord door Eneco Wind, dat nogal wat turbinebladen te verstouwen heeft – op de Dutch Design Week.

Op de site van TedxAmsterdam vinden we een rekensommetje: ‘Als maar 5 procent van de jaarlijkse Nederlandse productie van straatmeubilair van rotorbladen gemaakt zou worden, zou de hele Nederlandse stroom aan afvalbladen (in deze tekst ging nog om 400 stuks, red.) kunnen worden gebruikt.’

Ik heb het maar eens nagevraagd bij een vriend die in het straatmeubilair zit. Een goed ontworpen en onderhouden bushokje kan zo’n 25 jaar mee. Als je elk jaar 5 procent van de Nederlandse bushokjes door windturbinebushokjes vervangt, heb je na twintig jaar de hele nationale bushokjescollectie vervangen door de eerlijk gezegd vrij lompe windturbine-exemplaren. Hetzelfde geldt voor speeltuinen, bruggen en geluidsschermen. Echt tof, één geluidsscherm van turbinebladen, maar altijd en overal?

Bovendien zal de hoeveelheid windturbines in Nederland nog toenemen – vooral op zee – en maakte een wetenschappelijk artikel over een inspectie van een dergelijke turbinebladenspeeltuin duidelijk dat veiligheids- en gezondheidsaspecten verbeterd konden worden. En uiteindelijk komt ook het turbinebladstraatmeubilair aan het eind van de levensduur en zit je alsnog met dat nauwelijks te scheiden materiaal. Zo’n speeltuin of bushokje is eigenlijk slechts een tijdelijke buffer voor materiaal waar we verder niks mee kunnen.

Natuurlijk, een aantal speeltuinen en bushokjes gaat vast lukken en ik wil niet weer de designzuurpruim zijn, maar: we gaan ons windturbinebladenprobleem niet even wegdesignen met kekke speeltuinen. Die gaan ons hoogstens het gevoel geven dat we een probleem oplossen – ik snap ineens die sponsoring door Eneco.

Ik ben wel een beetje klaar met designpopulisme. Van die simpele, aansprekende, maar onrealistische oplossingen voor complexe problemen. We kunnen elkaar helemaal de moeder blijven inspireren met oplossingen die marginaal werken, maar dan inspireren we elkaar wel een verkeerde kant op.

Veel waarschijnlijker en effectiever is een nieuw, beter te recyclen materiaal voor turbinebladen. Of een methode voor het scheiden en terugwinnen van het huidige composietmateriaal, zoals TNO nu ontwikkelt. Nomineer dat dan met je impactprijs. Want als je kunt terugwinnen op materiaalniveau, heb je een veel grotere toepassingsvrijheid en dus afzetmarkt. Dat klinkt misschien saai, maar qua duurzaamheid is de meest inspirerende oplossing een oplossing die werkt.

Jasper van Kuijk op Mastodon: @Jaspervankuijk@mastodonsocial