Kinderen halen geen hoger cijfer door ritalin, VU Amsterdam: schrijf dit niet meer voor

Uitgesplitst naar verschillende schoolvakken

Op z'n best maken medicijnen het iets makkelijker eruit te halen wat erin zit Jan Buitelaar van Radboudumc

De onderzoekers van de Vrije Universiteit baseren zich op een nieuwe studie waarin zij 41 bestaande onderzoeken onder 2.102 kinderen analyseerden. Daaruit bleek dat kinderen na een paar dagen tot een paar weken slikken niet beter lezen of spellen dan kinderen die een neppil kregen. De kwaliteit van rekenen gaat iets vooruit. 'Maar dat is verwaarloosbaar, niet te vertalen in extra punten voor een proefwerk of op een rapport', aldus onderzoeker Anne Fleur Kortekaas-Rijlaarsdam van de VU.



Het is de eerste keer dat de kortetermijneffecten van adhd-medicijnen zijn uitgesplitst naar verschillende schoolvakken. 'Dat is belangrijk', vindt Kortekaas-Rijlaarsdam, omdat je voor rekenen andere vaardigheden nodig hebt dan voor lezen en spellen. Het zou kunnen dat de ene vaardigheid er door methylfenidaat - het werkbare bestanddeel in ritalin en concerta - wel op vooruitgaat en de andere vaardigheid niet.