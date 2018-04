Kinderen bewegen steeds minder goed tijdens gymles: bal vangen lukt vaak al niet

Minder buitenspelen

De tijd dat kinderen buiten kunnen oefenen met bewegen is teruggelopen

Onderzoeker Lucassen signaleert als oorzaak ook dat kinderen steeds minder buitenspelen. 'De tijd dat kinderen buiten kunnen oefenen met bewegen is teruggelopen.' Ook de recessie, waardoor veel ouders hebben bezuinigd op sportlidmaatschappen van hun kinderen, speelt een rol. 'Meerdere lidmaatschappen zijn erg kostbaar, dus ze gaan terug naar lid zijn van een sportclub. Met als consequentie dat kinderen over een minder breed front leren sporten en bewegen.' Tot slot noemt hij de veranderende vrijetijdscultuur van kinderen. 'Veel kinderen zitten urenlang achter de iPad, spelcomputer en televisie. Het feit dat kinderen veel stilzitten speelt zeker ook een rol.'



Uit het onderzoek blijkt dat bijna 60 procent van de kinderen 1 à 2 uur per dag tv-kijkt en 1 à 2 uur per dag computert. Het aantal kinderen met overgewicht is gestegen van 11 procent in 2006 naar 17 procent in 2016. Tegelijkertijd zijn kinderen wel actiever geworden qua buitenschoolse activiteiten. Bijna alle kinderen die meededen aan het onderzoek zitten bij een sportclub of bewegen regelmatig op straat. Opvallend is dat ruim 60 procent van de ondervraagde leerlingen zeer actief is en drie of meer keer per week sport bij een club. Maar er is ook een deel dat helemaal nooit sport in clubverband: 17 procent.