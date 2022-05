Kinderartsen slaan alarm: gevaarlijke bacterie waart rond onder jonge kinderen

Groep-A-streptokokken Beeld BSIP/Universal Images Group via

Zo’n zeventig gevallen bij jonge kinderen, turfden academische ziekenhuizen de afgelopen maanden. ‘We weten dat dit altijd piekt in het voorjaar. Maar voorzichtig zou ik schatten dat we nu een verdrievoudiging zien ten opzichte van eerdere jaren’, zegt kinderarts-infectioloog/immunoloog Michiel van der Flier (UMC Utrecht). ‘Hier in Utrecht alleen al hadden we tien gevallen, en werd bij twee overleden jonge kinderen, die voor onderzoek naar ons ziekenhuis kwamen, groep-A-streptokokkeninfectie als doodsoorzaak vastgesteld.’

Er is sprake van ‘een schrikbarende verheffing’, vindt ook zijn collega, arts-microbioloog Elske Sieswerda. ‘Ik heb al een paar heel ernstige casussen voorbij zien komen. Opvallend daarbij is dat we ook necrotiserende fasciitis zien, waarbij de bacterie huid en spieren aantast. Die zien we bij kinderen eigenlijk nooit.’ Officiële registraties bevestigen dat beeld. Vóór corona werden er bij jonge kinderen per jaar gemiddeld zeven ernstige infecties gemeld. Inmiddels staat de teller, met het jaar nog niet halverwege, al op 11.

Vleesetende bacterie

De GAS-bacterie (kort voor: groep-A-streptokokken) geeft normaal gesproken redelijk onschuldige aandoeningen, uiteenlopend van roodvonk tot keelontsteking en krentenbaard. Maar in zeldzame gevallen kan de bacterie leiden tot bloedvergiftiging, gewrichts- en botontsteking, hersenvliesontsteking en dus ook tot necrotiserende fasciitis, waaraan de bacil zijn bijnaam de ‘vleesetende bacterie’ dankt. Meestal is de ontsteking te behandelen met antibiotica, maar soms moet de chirurg aangetast weefsel verwijderen of overgaan tot amputatie. Soms is de afloop dodelijk.

Het is ‘speculatief’, benadrukt Van der Flier, maar mogelijk is er sprake van een inhaaleffect na de coronajaren. De bacterie slaat immers vaak toe na waterpokken, waarschijnlijk omdat de bacterie dan via de aangetaste huid zijn kans grijpt. ‘En met de schoolsluitingen en andere coronamaatregelen zoals afstand houden van de afgelopen jaren, hebben we ook minder waterpokken gezien. Dat kan leiden tot een toename aan waterpokkeninfecties op dit moment.’

Navraag bij zorginstituut Nivel bevestigt dat beeld. De afgelopen jaren zagen huisartsen zeer weinig gevallen van waterpokken – en meldden de ziekenhuizen nauwelijks ernstige GAS-infecties. Maar eind vorig jaar begon waterpokken weer om zich heen te grijpen. Bij zuigelingen en kleuters, maar ook bij kinderen tussen de 5 en de 15 jaar: bij die groep komt momenteel zelfs tweemaal zoveel waterpokken voor als de jaren vóór de pandemie.

Terugveereffect

Er is in elk geval geen nieuwe, gevaarlijke stam van de bacterie in het spel, wijst onderzoek uit. Ook Sieswerda denkt daarom aan een terugveereffect. ‘Ik vermoed dat dit er toch mee samenhangt dat kinderen afgelopen twee jaar minder vaak gekoloniseerd zijn geweest.’

De kinderartsen, het RIVM en huisartsengenootschap NHG hebben een waarschuwing aan de huisartsen gestuurd: let op als kinderen die net waterpokken hebben gehad toch weer ziek worden, dat kan de bacterie zijn. ‘Huisartsen weten dit op zich natuurlijk wel’, zegt Van der Flier. ‘Maar we hopen dat iedereen er weer extra alert op is.’

Voor ouders geldt min of meer hetzelfde advies, zegt hij: krijgt een kind met waterpokken opnieuw koorts en wordt het suf, zoek dan contact met de huisarts. ‘En geef een kind met waterpokken paracetamol en geen sterkere ontstekingsremmers zoals ibuprofen of diclofenac’, raadt hij aan. ‘Dat verhoogt mogelijk het risico op GAS-infecties.’ Er is overigens geen reden tot paniek, benadrukt Van der Flier: ‘De incidentie is ook wel weer zo laag dat we niet meteen allerlei algemene maatregelen hoeven te treffen.’

Verzwakte weerstand

De GAS-bacterie is niet de enige infectieziekte die zich, na corona, ongewoon gedraagt. Zo was er vorig jaar een forse uitbraak van RS-virus, nota bene middenin de zomer. En in onder meer het Verenigd Koninkrijk breekt men zich het hoofd over een plotselinge uitbraak van leverontsteking (hepatitis), ook onder kinderen.

Dat de weerstand van kinderen is verzwakt door het vele thuiszitten tijdens de lockdowns, zoals men in alternatieve kring wel beweert, lijkt Van der Flier minder waarschijnlijk. ‘Persoonlijk denk ik niet dat zoiets speelt. Dan zouden we ook minder respons van kinderen op vaccinatie moeten zien, en daarvan lijkt geen sprake.’