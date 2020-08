Kinderarts en OMT-adviseur: ‘Overweeg 1 meter afstand en mondkapjes om nieuwe schoolsluiting te voorkomen’

Om te voorkomen dat de middelbare scholen weer moeten sluiten, moet het kabinet ook maatregelen als 1 meter afstand tussen scholieren en desnoods mondkapjes overwegen. Dat stelt kinderarts Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en adviserend expert bij het Outbreak Management Team.

Het huidige beleid is: bij klachten thuisblijven. Is dat niet genoeg?

‘Natuurlijk blijft voor kinderen en volwassenen gelden: bij klachten blijf je thuis en laat je je testen, daar verandert niks aan. Maar we weten dat tieners en volwassenen het virus ook kunnen verspreiden als ze geen klachten hebben. Daar zou zo’n afstandsregel uitkomst kunnen bieden.’

Maar de scholen waren toch niet de motor achter de uitbraak, zei het OMT altijd?

‘Anders ligt dat voor tieners. De laatste tijd geven diverse onderzoeken, onder meer uit Zuid-Korea, aan dat tieners en adolescenten vanaf een jaar of 15 toch een rol spelen in de verspreiding van het virus. Dat is nieuwe informatie die we moeten benutten, als zich een nieuwe uitbraak zou voordoen.’

Waarom eigenlijk 1 meter, en niet gewoon de 1,5 meter die aan de basis ligt van het landelijke coronabeleid?

‘Ach, er zijn ook landen waar men 2 meter hanteert. Alle deskundigen zijn het erover eens dat in elk geval die eerste meter afstand het meest cruciaal is. Ergens moet je een keuze maken, en dit zou er een kunnen zijn.’

Bij de scholen zullen ze ook wel denken: nou dat weer, bovenop al die maatregelen die we toch al moeten nemen.

‘Dit zou er inderdaad bovenop komen. Maar het alternatief, het weer moeten sluiten van de scholen, is veel erger. We moeten alles op alles zetten om dat te voorkomen. Omdat het zeer nadelige gevolgen heeft voor jongeren en hun ontwikkeling. En omdat ik bezorgd ben over de maatschappelijke onrust die bij een tweede golf kan ontstaan.’

En een mondkapjesplicht voor leerlingen, zoals een middelbare school in Assen vorige week vanaf de vierde klas invoerde?

‘We zijn als Vereniging van Kindergeneeskunde zeker geen voorstander van mondkapjes in de klas en tijdens de les. Maar op andere plekken, daarover heb ik vooralsnog geen duidelijke mening. Dat hangt af van de school zelf, de bouwkundige omstandigheden van de school. Ook daarvoor geldt: dit zijn opties waar wellicht aan kan worden gedacht als er sprake zou zijn van een tweede golf.’

Waarom treedt u hiermee naar buiten? Je zou kunnen denken: deze meneer wordt kennelijk niet goed gehoord door het Outbreak Management Team.

‘In mijn gesprekken met de media is niet die 1 meter afstand de insteek geweest. Waar ik mee naar buiten treed, is de boodschap hoe belangrijk ik het vind dat de scholen open gaan en blijven. Daarvoor heb ik aandacht gevraagd, toen het Algemeen Dagblad mij benaderde. Die meter afstand, waar nu alle aandacht op komt te liggen, is wat mij betreft slechts een van de opties waarover we moeten nadenken om dat doel te bereiken.’

En nu?

‘Ik verwacht dat dit een van de opties zal zijn waarover het OMT zich zal gaan buigen. Maar ik ben geen onderwijskundige. Hoe het verder gaat, weet ik niet.’