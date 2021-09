‘Kijk, daar gaat er weer een naar de wappie-wc van Hugo de Jonge’

Dan zet je toch gewoon een dixi naast het terras. Hugo de Jonge denkt graag mee met ondernemers, bleek deze week. De minister van Volksgezondheid kreeg van de Kamer te horen dat burgers hun coronapas niet op het terras hoeven te tonen, want buiten is het risico op overdracht van het virus kleiner dan binnen. Dus op het terras mag iedereen gewoon zonder QR-code het glas heffen, redeneert de Kamer.

Zit wat in, al zijn er praktische problemen. Zo strikt gescheiden zijn binnen en buiten immers niet bij kroegen en eetcafés. Want wat te doen op het terras met je net geserveerde kipsaté als het begint te regenen? Snel het bord pakken en naar binnen natuurlijk, net als de rest van de terrasbezoekers.

Beeld Getty Images

En dan is er de heikele kwestie van het toiletbezoek. Wc’s bevinden zich doorgaans binnen. Geconfronteerd met dit dilemma oordeelt de minister nu dat terrasgangers voor dat wc-bezoek binnen vanaf dit weekend toch echt hun QR-code moeten laten zien, die aantoont dat ze gevaccineerd zijn, hersteld van corona, of recent getest. En anders dus maar die dixi op het terras. Nog één niveau van micromanagement verder en de minister gaat afzonderlijke coronaregels bedenken voor de grote en kleine boodschap.

Het opmerkelijkste is nog wel dat het onduidelijk is wat de coronapas, die vanaf 25 september moet worden getoond in onder andere horeca en theater, ons precies gaat opleveren. We bevinden ons hier, zoals zo vaak deze pandemie, op wetenschappelijk onontgonnen terrein.

Om over een tijdje de balans te kunnen opmaken over het effect van de coronapas is het in elk geval belangrijk om ook te kijken naar landen waar ze wél handhaven. In Nederland dreigt dat namelijk een potje te worden, met grote steden die al aankondigden amper te gaan controleren en kroegbazen die zeggen geen capaciteit te hebben om de hele avond bij de deur bij iedereen QR-codes te scannen. Een gedoogbeleid dat ongetwijfeld zal leiden tot incidenten met ongevaccineerde, knetterpositieve mensen die toch gewoon de kroegen afstruinen.

De ultieme controlegroep bevindt zich aan de overkant van de Noordzee. In Groot-Brittannië is helemaal geen coronapas nodig om een museum te bezoeken of een pint te pakken. Natuurlijk zijn er altijd verschillen tussen landen, maar in dit geval toch ook belangrijke overeenkomsten: zo is het aandeel gevaccineerden er vrijwel gelijk aan dat van Nederland en in beide landen zijn de besmettingscijfers al een paar weken redelijk stabiel of zelfs licht dalend.

Zul je over een paar maanden zien dat het allemaal niet zoveel uitmaakt, wel of geen coronapas. Het is in elk geval te hopen dat kroegeigenaren de suggestie van De Jonge van die dixi niet serieus gaan nemen. Dat lijkt me namelijk het toppunt van stigmatisering, in een toch al veel te gepolariseerd debat tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Ik hoor ze al fluisteren op het terras, zodra iemand in plaats van het binnentoilet een bezoek aan de dixi brengt.

Kijk, daar gaat er weer een, naar de wappie-wc.