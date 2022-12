Kernfusie wekt eindelijk meer energie op dan het kost. Doorbraak of niet?

Het lab van de National Ignition Facility in Californië. Beeld Damien Jemison

1. Wat is kernfusie en waarom is het een beloftevolle technologie?

Kernfusie belooft de mensheid al decennia een schoon en krachtig alternatief voor bestaande energiebronnen. Waar ‘gewone’ kernreactoren zware atomen uit elkaar pulken, doen fusiereactoren in principe het tegenovergestelde: zij smelten (lichte) atomen juist samen. Bij beide processen komt energie vrij.

Op papier is kernfusie bijzonder efficiënt. Niet vreemd, wanneer je bedenkt dat ook onze zon in haar binnenste aan kernfusie doet. Door dat trucje – in iets aangepaste vorm – op aarde te herhalen, kun je op papier uiteindelijk tientallen malen meer energie oogsten dan je erin hoeft te stoppen. Kernfusie produceert bovendien bijna geen afval en gebruikt als spreekwoordelijke brandstof atomen die je kunt winnen uit water.

2. De Amerikanen melden nu dat ze voor het eerst meer energie uit kernfusie halen dan ze erin stoppen. Klopt dat?

Dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Aan de National Ignition Facility, waar de Amerikanen hun nieuwe experiment deden, doet men aan fundamenteel onderzoek, zonder directe stippellijn naar toekomstige toepassingen zoals energiecentrales. Op 5 december creëerden ze in het lab een reactie die inderdaad meer energie opleverde dan ze erin stopten. ‘Dit is een fusiedoorbraak die de geschiedenisboeken in zal gaan’, zei de Amerikaanse energiesecretaris Jennifer Granholm dinsdag tijdens een persconferentie. ‘Zo ziet het eruit als Amerika de leiding neemt.’

Een mooie prestatie, vindt ook fysicus Marco de Baar van het Nederlandse energie-onderzoeksinstituut Differ. ‘Wat ze hier hebben gedaan is wetenschappelijk echt knap, en technisch hartstikke interessant’, zegt hij.

Overigens kregen fysici van hetzelfde experiment het in januari al voor elkaar om een klein beetje energie uit hun fusieproces te halen. Dat beetje hebben ze nu opgeschaald naar een serieuze hoeveelheid. De reactie levert onder de streep netto nu twintig procent meer energie op dan ze erin stoppen, zo meldden ze dinsdagavond.

Maar voor dat nettoresultaat moet je de reactie wel geïsoleerd bekijken. Zoom je uit, dan blijkt alle randapparatuur nog veel energie te kosten. Zo gebruikten ze voor hun experiment laserpulsen, opgewekt door de grootste laser ter wereld. Die laserstraal splitst zich in 192 stralen die vanuit verschillende richtingen op een bol schieten met een diameter van 10 meter. In die bol zit een cilinder, met daarin een kleine brandstofcapsule. Doordat de laserstralen de cilinder verhitten, wordt in het binnenste straling opgewekt die de kleine capsule laat imploderen. Daarbij vindt vervolgens kernfusie plaats.

Wanneer je de energiekosten van het gehele experiment vervolgens bij elkaar optelt – niet alleen de reactie zelf, maar ook alle lasers en overige apparaten – kóst het proces nog steeds energie. Het rendabel maken van kernfusiereactoren is dan ook geen sinecure. Het is iets waar fysici al decennialang aan werken. Het dichtst in de buurt komt vooralsnog de experimentele Europese kernfusiereactor JET, die in februari het record vestigde voor de meeste energie opgewekt door een fusiereactor.

Dat was nog altijd niet meer dan ze er aan de voorkant in moesten stoppen, maar dat was dan ook niet de opzet. JET is een natuurkundig testmodel, een voorloper van de veel forsere testreactor ITER, die op dit moment in Frankrijk wordt gebouwd en in 2035 af moet zijn. Pas de opvolgreactor DEMO, verwacht rond 2050, zal dienst kunnen doen als energiecentrale die daadwerkelijk op bruikbare wijze energie opwekt.

3. Staan we door deze doorbraak op het punt om het energieprobleem op te lossen?

Als je de krantenkoppen voorafgaand aan de bekendmaking dinsdagavond mocht geloven wel. ‘Doorbraak in fusie-energie door de Verenigde Staten voedt hoop op schone energie’, zo bracht de Financial Times afgelopen weekend het nieuws als eerste naar buiten. ‘Doorbraak in nucleaire fusie betekent mogelijk bijna oneindige energie’, deed onder meer de Britse krant The Guardian er nog een schepje bovenop.

‘Onzin’, reageert De Baar, die zelf onder meer meewerkt aan het ITER-project. ‘Al die koppen die roepen dat we het energieprobleem bijna hebben opgelost, daar schrik ik echt van.’ Hij noemt de verwachtingen die zulke berichten wekken gevaarlijk. ‘Straks gaan politici denken dat we niets meer aan het energieprobleem hoeven te doen omdat er een revolutie voor de deur staat.’

Van de technologie gebruikt bij het experiment in de Verenigde Staten is namelijk nog onbekend hoe het zou moeten leiden tot een praktische energiecentrale. ‘Niemand heeft voor die technologie een reactorconcept beschikbaar’, zegt De Baar. ‘Het zou absoluut interessant zijn als ze daarvoor een plan gaan maken. Maar dan moeten ze nog wel helemaal beginnen.’

Volgens De Baar kan kernfusie als bruikbare manier van energie opwekken via ITER en opvolger DEMO op z’n vroegst rond 2050 iets gaan opleveren. Te laat dus voor de huidige energietransitie, maar mogelijk interessant voor de periode daarna.