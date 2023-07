Ken uw wolk: de cumulus is een wolk zoals een kind die zou tekenen

Cumuluswolken ontstaan vaak in de loop van de ochtend. Beeld Getty

Naam?

Cumulus. Ook bekend als: stapelwolk, of bloemkoolwolk.

Hoe herken je die?

Wanneer je een kind vraagt een wolk te tekenen, is de cumulus zo ongeveer wat je kunt verwachten. Deze vrolijk ogende witte toeven zien eruit als plukjes watten die tegen de blauwe hemel zijn geplakt. ‘Deze wolken zijn aan de onderkant vaak plat, maar aan de zij- en bovenkant zie je bolletjes. Ze hebben verder een scherpe afgrenzing tussen wolk en achtergrond’, zegt atmosfeer- en weerkenner Pier Siebesma van de TU Delft. Omdat ze relatief laag staan - zo’n 500 tot 1.000 meter boven het aardoppervlak - bewegen ze op het oog snel langs de hemel. ‘Wanneer je op je rug in het gras ligt, zie je ze zo over je heen trekken.’

Over de auteur

George van Hal schrijft voor de Volkskrant over sterrenkunde, natuurkunde en ruimtevaart. Hij publiceerde boeken over alles van het heelal tot de kleinste bouwstenen van de werkelijkheid.

Hoe ontstaat deze wolk?

Wanneer de zon het aardoppervlak opwarmt, ontstaan wat meteorologen thermiekbellen noemen. ‘In feite gewoon warmte lucht’, zegt Siebesma. Omdat warmte lucht lichter is dan koude lucht, stijgt zo’n bel vervolgens op. Hoger in de atmosfeer is de luchtdruk lager en dus begint de warme bel uit te zetten. Daardoor daalt de temperatuur weer. ‘Dat gaat met ongeveer 1 graad per 100 meter.’

‘Op een gegeven moment is de lucht zodanig koud geworden dat het vocht in die luchtbel oververzadigd raakt’, zegt Siebesma. Vergelijk het met wat er gebeurt wanneer het raam in je slaapkamer beslaat, zegt hij. ‘Dat gebeurt ook omdat het kouder is geworden gedurende de nacht en het al aanwezige water condenseert tegen de ruit.’ In de cumuluswolk gebeurt dat in de lucht, op kleine stofdeeltjes die de rol van het koude raam overnemen. De druppeltjes zijn daarna zichtbaar als wittige damp: de cumuluswolk.

Waar en wanneer kun je ze zien?

‘Deze wolken ontstaan vaak in de loop van de ochtend.’ Er moet dan voldoende vocht in de lucht zitten én de atmosfeer moet al een beetje instabiel zijn, zodat de bel zonder problemen kan opstijgen. ‘In de loop van de dag wordt de atmosfeer door de straling van de zon vanzelf iets instabieler. Wanneer je op een zonnige dag opstaat, is het boven je hoofd vaak nog helemaal blauw. En dan, om een uur of tien, elf in de ochtend verschijnen de cumuluswolken en worden ze talrijker en talrijker.’

Wat voor weer veroorzaakt de cumulus?

Met een cumulus aan de hemel blijft het vaak mooi, zonnig en droog weer.