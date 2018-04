Katten hebben grotere kans op kanker omdat ze sigarettenrook van hun vacht likken - Klopt dit wel?

Niet fijn voor die viervoeters, dat is duidelijk. Maar vanaf hier is het speculeren geblazen. Leidt de blootstelling werkelijk tot meer kanker?

Katten krijgen waarschijnlijk meer derdehandsrook binnen dan honden. Ze likken zowat de halve dag hun vacht. En net als honden rollen ze over de grond en poetsen ze met hun pels alle hoeken van het huis.



'Toch is het maar de vraag of de dosis carcinogene stoffen die ze oplikken een significante en risicovolle bijdrage vormt naast hetgeen de dieren via ademhaling binnenkrijgen', zegt toxicoloog Jan Tytgat van de KU Leuven. Volgens hem zijn er geen studies die dit aantonen.



De Kanter eindigt haar tweet met een link naar een rapport van de Australische stichting Cancer Council Victoria. Maar literatuurverwijzingen die de bewuste claim staven, ontbreken in dat rapport.



De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) verwijst wel naar een studie, een artikel van de University of Massachusetts uit 2003. Maar ook dat onderzoek geeft geen uitsluitsel.



Epidemioloog Elizabeth Bertone is de eerste auteur. Ze vergeleek de thuissituatie van katten die kanker in hun bek hadden gekregen met die van een groep poezen zonder tumoren. De Amerikaanse nam een waslijst aan risicofactoren onder de loep. Werden de tanden van de katten wel eens gepoetst, droegen ze een vlooienband, wat voor voer kregen ze? En uiteraard, werd er thuis gerookt en waren de katten fervente pelspoetsers?