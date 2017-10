Kat met duidelijke voorkeur voor linker- of rechterpoot is doorgaans vriendelijker en aanhankelijker

Duidelijke pootvoorkeur

We zijn er ons niet van bewust, maar net als mensen hebben dieren vaak een duidelijke voorkeur voor links of rechts - of het nu om marmotten en buideldieren gaat of honden of chimpansees. Bij een voorkeur voor links is de rechterhersenhelft actiever en bij een voorkeur voor rechts is de linker hersenhelft dominant. Omdat de twee hersenhelften niet precies dezelfde functie hebben zou handvoorkeur iets kunnen zeggen over de persoonlijkheid van mensen en dieren.



Bij de 90 Ierse poezen in deze studie is dat niet het geval. De dieren die een duidelijke pootvoorkeur hadden - of het nu links of rechts was - scoorden tijdens een test hoog op fijne eigenschappen als oogcontact maken, aanhankelijkheid en vriendelijkheid. Rechtspotigen waren iets speelser, maar echt grote verschillen doen zich volgens de studie voor met poezen die géén pootvoorkeur hebben. Dat zijn beduidend minder makkelijke huisgenootjes.