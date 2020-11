Kan ook Nederland al in december beginnen met vaccineren?

In Duitsland wordt gewerkt aan een vaccin, dat waarschijnlijk in december al kan worden ingezet. Beeld Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/

11 december, dan lukt het misschien al om de eerste Amerikanen te vaccineren, zei Moncef Slaoui, hoofd van het Amerikaanse vaccinatieprogramma dit weekend tegen CNN. Ook de Duitse minister van Volksgezondheid ziet ‘redenen om optimistisch te zijn’ dat de EMA, het Europese Medicijnagentschap, nog dit jaar het eerste vaccin goedkeurt. ‘En dan kunnen we meteen beginnen’, voegde Spahn eraan toe.

Want zodra de EMA groen licht geeft, gaan vanuit Puurs in België, waar de Europese vaccinfabriek van farmaceut Pfizer staat, de vrachtwagens rijden. De productie is daar al begonnen, voorraad is aanwezig. Hoeveel precies kan een woordvoerder van Pfizer niet zeggen, maar het gaat om miljoenen doses. Nederland heeft recht op 3,89 procent daarvan.

Niet waarschijnlijk

Toch, zegt Jaap van Delden, hoofd Volksgezondheid en Zorg bij het RIVM, is het ‘niet superwaarschijnlijk’ dat in Nederland al in 2020 de eerste vaccins worden gezet. Zodra het vaccin in Nederland op een geheime locatie is aangekomen, voert het RIVM in zijn laboratoria namelijk nog een – tamelijke onbekende – toets uit: die van de kwaliteitscontrole. Steekproefsgewijs onderzoeken RIVM-medewerkers of er in de vaccin-batches wel de ingrediënten zitten die de farmaceut heeft beloofd en of deze niet zijn vervuild.

Daarnaast is een licht-vertragende factor dat Nederland heeft besloten allereerst de oudste en meest kwetsbare inwoners in te enten. Van Delden: ‘Per vaccin geven het RIVM en de Gezondheidsraad een advies voor welke doelgroep dit het beste kan worden ingezet. Een topsporter van 18 kan anders reageren dan een hartpatiënt van 85. Het kan goed zijn dat een vaccin voor alle doelgroepen even geschikt is, dan doen we het extra werk voor Piet Snot, maar we willen achteraf niet hoeven zeggen: hadden we maar beter naar de bijwerkingen gekeken.’

Addendum

Pas als dit ‘addendum op de gebruiksaanwijzing’ klaar is, kunnen de vaccins naar de verpleeghuizen om de eerste prikken in armen te zetten. De plannen voor de distributie, de roosters voor het personeel, de oproepen voor de ouderen, die worden dan tegelijkertijd vervolmaakt.

Met een slag om de arm, zegt Van Delden, duurt dat alles ongeveer twee weken. Dus ja, mocht alles snel gaan, en mocht de EMA voor half december tot goedkeuring komen, dan is in december vaccineren ‘niet onmogelijk’. ‘Al moeten we oppassen dat er soort wedstrijdgevoel tussen landen ontstaat wie er het eerste vaccineert. Ik snap dat iedereen denkt: hoe sneller, hoe beter. Maar er is een omslagpunt waarbij sneller niet per se beter is. Daar moeten we een goede balans in vinden.’