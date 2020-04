Kan ik vanwege het coronavirus de lift beter mijden?

Kun je het virus oplopen in de lift? Beeld Getty Images/iStockphoto

Tijdens de sars-epidemie in 2003 werd een hotellift in Hongkong aangewezen als mogelijke besmettingsbron, nadat een zieke arts verschillende mensen op zijn verdieping besmette. Maar dat de aanwezigheid van een virus hier achteraf is aangetoond, wil nog niet zeggen dat de lift ook de plek is waar het werd overgedragen, zegt hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss van de Radboud Universiteit.

Liften zijn volgens hem op zichzelf geen grotere besmettingsbron dan andere plekken. ‘De ruimte is slecht geventileerd, maar ik zou me niet zo’n zorgen maken dat het virus blijft hangen in de lift.’ Het grootste bezwaar tegen de lift, ook bij het coronavirus, is dat het om een kleine ruimte gaat. ‘Het is gewoon moeilijk om anderhalve meter afstand te houden.’

Uiteindelijk gaat het om de druppels die bij hoesten of niezen vrijkomen, aldus Voss. ‘De zwaarste vallen sowieso op de grond, van de kleine druppels die op knoppen en dergelijke blijven zitten, kun je je afvragen of ze wel voldoende virusdeeltjes bevatten voor een besmetting.’ Die druppels kunnen trouwens net zo goed op andere oppervlakten buiten de deur zitten, zoals trapleuningen. ‘Was daarom bij thuiskomst wel altijd goed je handen.’

Je loopt het meeste risico wanneer iemand op je hoest of wanneer je te dicht bij anderen komt. Als iedereen zich aan de voorschriften houdt, zou dat niet moeten gebeuren. ‘Mensen die ziek zijn horen thuis te zitten en niet in de lift te staan.’ Bovendien is er een heel andere reden om de lift niet te pakken: ‘Het is gezond om de trap te nemen.’