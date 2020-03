Kan een caissière zich met handschoenen beschermen tegen het coronavirus?

Helpen handschoenen, al dan niet blauw, tegen besmetting met het coronavirus? Beeld ANP

‘Handschoenen dragen alleen helpt niet’, mailt David Whitworth van de Aberystwyth University in Wales. Het virus kan nog steeds op het oppervlak van de handschoenen terechtkomen als je iets ermee aanraakt, beargumenteert de biochemicus. Hij deed eerder onderzoek naar bacteriële overdracht bij het handen schudden. ‘Als je vervolgens met de handschoen aan je gezicht zit, bestaat er een risico op infectie.’

Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie aan de Radboud Universiteit, beaamt dat handschoenen niet werken. Wel acht hij de kans klein dat bijvoorbeeld een caissière op deze manier het coronavirus oploopt. ‘Theoretisch kan het. Maar het risico bij bonuskaarten of cash geld is net zo groot als bij andere oppervlakken die je aanraakt.’ Vaak zijn het kleine hoeveelheden of is het virus al dood.

Het effect van (al dan niet blauwe) handschoenen zit tussen de oren. Dat kan gunstig zijn. Voss: ‘Er zijn mensen die zeggen: ik denk er sneller aan om niet mijn gezicht aan te raken als ik handschoenen draag. Toch zijn veel aanrakingen die je doet, onbewust.’

Whitworth waarschuwt voor een vals gevoel van veiligheid door de handschoenen. ‘Je gezicht aanraken met handschoenen is beslist niet hygiënischer.’ Het beste is om op regelmatige basis de handschoenen te vervangen, waarbij je ze uitdoet zonder de buitenkant aan te raken. Zo reduceer je ook de kans dat je het virus op je handschoenen krijgt. En wat vooral helpt, is zo min mogelijk aan je gezicht zitten en regelmatig je handen goed wassen.