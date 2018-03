Kabinet wil personeelstekort in de zorg binnen vier jaar wegwerken

Het tekort aan personeel in de zorg vraagt om zij-intreders. 'Het is fijn weer onderdeel te zijn van de maatschappij'

Zij-instromers en herintreders zijn meer dan welkom in de zorg, waar een groot tekort is aan personeel. Drie van hen vertellen over hun geslaagde overstap.



Minister de Jonge maakt haast met vernieuwing in de zorg en schrapt 5-minutenregistratie voor wijkverpleging

Wijkverpleegkundigen worden verlost van veel administratieve rompslomp. De door velen gehate 5-minutenregistratie wordt afgeschaft, zodat zij niet meer minutieus verslag hoeven te doen van hun werkzaamheden gedurende de dag.



Zorg zoekt meer handen aan bed: 'Tekort aan personeel neemt komende tijd toe'

Het tekort aan personeel in de zorg neemt toe. Dit maakte het UWV maandag bekend in zijn arbeidsmarktrapportage. Er staan dit jaar zo'n 130 duizend vacatures open waar met moeite mensen voor te vinden zijn.