Kabinet opent adviesloket tegen wetenschappelijke spionage

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dijkgraaf (D66) benadrukte maandag dat Nederland zijn kennis beter moet beschermen tegen inmenging van buiten. ‘Er zijn partijen in de wereld die het minder goed met ons voorhebben, of met de successen die wij zo graag etaleren’, zei hij. ‘Als we kennis willen blijven exporteren, moeten we wel zorgen dat we die kennis hebben.’

Voorlopig zijn wetenschappers nog niet verplicht zich te melden als ze een samenwerking aangaan met buitenlandse collega’s of instituten. Maar dit verandert mogelijk in de toekomst, want er wordt ook gewerkt aan een juridisch bindend ‘toetsingskader’: een lijst met ‘risicovakgebieden’, waarbij iedere buitenlandse academicus die toegang wil tot zo’n vakgebied eerst wordt getoetst.

De veiligheidsdienst AIVD waarschuwde afgelopen zomer dat landen als Rusland en China erg geïnteresseerd zijn in Nederlandse kennis. Nederland, met zijn ‘open economie en open houding om kennis te delen’, is ‘kwetsbaar’, zei directeur-generaal Erik Akerboom bij een briefing in de Tweede Kamer. ‘Als je kijkt naar de topsectoren in Nederland, dan weet je ongeveer wat er op de bestellijst staat van de Chinese veiligheidsdiensten.’ Enkele Nederlandse ‘topsectoren’ zijn waterveiligheid, energie en hightech.

Buitenlandse beïnvloeding

Ook het risico van buitenlandse beïnvloeding is niet denkbeeldig. Onlangs kwam nog een mensenrechteninstituut van de Vrije Universiteit in opspraak dat vrijwel alleen op geld uit China draaide. De onderzoekers van dit instituut lieten zich opvallend positief over China uit. Hoogleraar mensenrechten Tom Zwart zei op de Chinese staatstelevisie bijvoorbeeld dat hij gelooft dat China het beste voorheeft met de rechten van de mens.

Zijn collega-hoogleraar Peter Peverelli schreef op LinkedIn welwillend over de situatie in Xinjiang, een regio waar een miljoen Oeigoeren in heropvoedingskampen zitten: ‘Mooie mensen, adembenemende natuur en lekker eten. En geen dwangarbeid, geen genocide, of welke leugens dan ook waar de westerse media mee komen.’

Oeigoerse vrouwen in Xinjiang, waar een miljoen Oeigoeren in heropvoedingskampen zitten. Beeld Guillaume Payen / Getty

De VU heeft de Chinese financiering van het mensenrechtencentrum inmiddels stopgezet, maar het voorbeeld laat zien dat niet iedereen in de wetenschappelijke wereld zich even veel rekenschap geeft van kwade bedoelingen uit het buitenland.

Dat is overigens geen nieuw probleem. Het bekendste voorbeeld is dat van Abdul Qadir Khan. Deze Pakistaanse atoomfysicus werkte in de jaren zeventig bij Urenco aan het verrijken van uranium en droeg de kennis die hij daar opdeed over aan zijn vaderland. Mede daardoor wist Pakistan een atoombom te ontwikkelen. Khan overleed afgelopen najaar aan corona, waarna de president van Pakistan nog eens onderstreepte dat ‘dit dankbare land zijn diensten nooit zal vergeten’.

Onderdrukking

Wetenschappers kunnen niet alleen aankloppen bij het nieuwe adviesloket als ze vrezen voor spionage of beïnvloeding, maar ook als ze vermoeden dat de wetenschap elders wordt ingezet om mensen te onderdrukken. Ook daarvan kwam onlangs een voorbeeld naar buiten. Een Chinese onderzoeker aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam had meegewerkt aan enkele studies waarbij het dna van Oeigoeren werd gekoppeld aan uiterlijke kenmerken. Twee wetenschappelijke tijdschriften trokken die artikelen terug, omdat onvoldoende kon worden aangetoond dat de Oeigoeren hun dna vrijwillig hadden afgestaan.

Het nieuwe adviesloket is gevestigd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, maar maakt ook gebruik van de kennis die de AIVD in huis heeft.