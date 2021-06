Kabinet hakt de knoop door: tieners van 12 tot 18 jaar kunnen worden gevaccineerd

In Polen worden tieners al gevaccineerd tegen het coronavirus. Beeld Getty Images

Hiermee neemt de minister het advies van de Gezondheidsraad volledig over. Die oordeelde dinsdag dat het ‘zinvol en verantwoord’ is om ook de jongeren tussen de 12 en de 18 jaar te vaccineren tegen het coronavirus. Het vaccineren van de 1,1 miljoen tieners kan meteen beginnen. Al deze week zullen de eerste jongeren een uitnodiging ontvangen. Vanaf vrijdag kunnen zij een afspraak maken.

Aanvankelijk ging het RIVM ervan uit dat er pas in augustus vaccins voor deze nieuwe doelgroep beschikbaar zouden zijn, omdat het vaccineren van de volwassenen nog in volle gang is. Maar inmiddels hebben ruim 230 duizend jongvolwassenen gekozen voor het Janssen-vaccin, waarvan maar één prik nodig is. ‘Daardoor zijn er 460 duizend tijdslots met het vaccin van Pfizer vrijgekomen voor de tieners', aldus De Jonge. Hij verwacht dat voor het begin van het nieuwe schooljaar alle tieners die dat willen hun eerste prik hebben gekregen.

Verreweg de meeste jongeren worden nauwelijks ziek na een corona-infectie. In totaal zijn in Nederland zo’n honderd jongeren door het virus in het ziekenhuis terechtgekomen. Twee van hen zijn overleden. Ook zijn er gevallen bekend van long covid.

Maar tieners hebben wel massaal indirect last gehad van de corona-epidemie. Dat argument heeft zwaar meegewogen voor de Gezondheidsraad in zijn advies. De Jonge: ‘Het vaccineren van tieners verkleint de kans dat we na de zomer weer scholen moeten sluiten of dat klassen in quarantaine moeten. Niemand wil weer lockdowns in het najaar.’

De minister hoopt op een hoge opkomst. Uit modellen van het RIVM blijkt bovendien dat de verspreiding van het virus met 20 tot 35 procent naar beneden gaat wanneer 65 tot 85 procent van de jongeren is gevaccineerd. Dat kan in de winter, wanneer de virusverspreiding het hardst gaat, tot duizend ziekenhuisopnames bij volwassenen schelen.

Daarmee wegen de voordelen ruimschoots op tegen de nadelen, hoewel die er wel degelijk ook zijn. Zo lijken ontsteking van de hartspier (myocarditis) en van het hartzakje (pericarditis) iets vaker voor te komen na een vaccinatie met Pfizer. Bij jongens van 12 tot 18 jaar komt de bijwerking zo eens in de 15 duizend keer voor, bij meisjes minder dan eens in de honderdduizend keer, becijferde epidemioloog en kinderarts Patricia Bruijning op basis van Amerikaanse cijfers vorige week. Die ontstekingen verlopen over het algemeen mild, en patiënten herstellen snel.

‘Ik begrijp heel goed dat ouders en jongeren vragen hebben over de veiligheid van het vaccin en de mogelijke bijwerkingen’, zegt De Jonge. Daarom wil hij nogmaals benadrukken ‘dat alle vaccins zorgvuldig worden beoordeeld op werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid’.

Volgens de wet mogen kinderen boven de 16 jaar zelf beslissen of zij een vaccinatie willen of niet. Bij kinderen tussen de 12 en 16 is het streven dat ouders en kinderen gezamenlijk een beslissing nemen, maar als zij van mening verschillen, ‘dan kan de adolescent worden gevaccineerd als hij of zij dat weloverwogen wenst’.

De overheid is al bezig met het opzetten van een informatiecampagne gericht op tieners. ‘De boodschap zal zijn: bescherm je gezondheid en bescherm je vrijheid’, zegt De Jonge. Hij denkt dat de tieners prima in staat zullen zijn een weloverwogen keuze te maken.

Nederland is zeker niet het enige land waar jongeren zullen worden ingeënt. In de Verenigde Staten en Canada gebeurt het al, en ook landen als Duitsland, Frankrijk, Spanje en Roemenië zijn het van plan.