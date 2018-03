Juryleden en leerkrachten met veel ervaring geven hogere cijfers dan beginners

Dat blijkt uit een studie van de Universiteit van Virginia, gepubliceerd in het vakblad Psychological Science. Docenten en juryleden zijn zich er niet van bewust dat hun bedrevenheid ertoe leidt dat ze hogere cijfers geven.



De studie is bijzonder omdat het licht werpt op hoe beoordelaars te werk gaan, en wat het effect is van routine op de uitkomst van het beoordelingsproces. Tot nu toe was daar nog weinig over bekend.



Het toenemende gemak waarmee ervaren docenten tot een cijfer of beoordeling komen, zou zich vertalen in mooiere cijfers. Dat is althans de veronderstelling van de Amerikaanse onderzoeker Kieran O'Connor, gespecialiseerd in besluitvormingsprocessen. Volgens O'Connor schrijven beoordelaars de souplesse en het plezier waarmee hun oordeel tot stand komt toe aan de kwaliteit van de leerling of het werkstuk, en niet aan het besluitvormingsproces zelf.