In april werd de Drentse verpleegkundige Theodorus V. opgepakt omdat het OM hem verdenkt van betrokkenheid bij de dood van meerdere coronapatiënten. Op 1 juni besloot de rechtbank Noord-Nederland dat de ‘verdenking op dit moment niet sterk genoeg’ is en hief het voorarrest van V. op. Het OM gaat in hoger beroep.

De vraag is welk bewijs het OM precies in handen heeft. Je hebt direct en indirect bewijs. Directe bewijzen zijn bijvoorbeeld videobeelden waarop te zien is dat V. een coronapatiënt moedwillig heeft omgebracht (en voor zover ik weet is dat bewijs er niet). Met dergelijk hard bewijs kan het OM een solide zaak maken. V. heeft wel een bekentenis afgelegd, maar deze later ook weer ingetrokken.

Over de auteur

Casper Albers is hoogleraar statistiek bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Indirect bewijs bij dergelijke zaken komt vaak neer op ‘Hij was bij zó veel sterfgevallen betrokken, dat kan geen toeval meer zijn!’ En daar gaat het mis, want juristen zijn berucht om hun belabberde gevoel voor kansrekening. Zie ook de zaak Lucia de B. en de enorme waslijst aan soortgelijke dwalingen.

Deze maand viel de straatprijs van de Postcode Loterij (sic.) in een wijk van het Twentse Hengelo. Er zijn ongeveer 420 duizend unieke postcodes in Nederland. De kans dat die loterij dus precies op de Hengelose Zwavertsweg viel, is extreem klein. Toch is hier niets verdachts aan de hand: elke andere postcode in Nederland was net zo onwaarschijnlijk geweest. Puur door het toeval kwam deze wijk bovendrijven. Via een soortgelijk mechanisme zal er ook een verpleegkundige zijn die puur door toeval bij bovengemiddeld veel sterfgevallen betrokken is.

In Nederland zijn 221.441 verpleegkundigen. In de periode 2020-2022 overleden 48.042 Nederlanders aan corona, zo schat het CBS. Op basis van dergelijke cijfers klinkt het aantrekkelijk om de rekensom ‘Hoe groot is de kans dat een willekeurige verpleegkundige bij minstens twintig sterfgevallen betrokken is?’ uit te rekenen. Als die kans minimaal is, maakt men ook vaak de denkfout om het direct te interpreteren als bewijs de verdachte schuldig is.

Onder wat statistische aannames en met ingewikkelde kansrekening kan je die kans uitrekenen: ongeveer een half procent. Onwaarschijnlijk, maar niet zo onwaarschijnlijk dat je er iemand voor naar de gevangenis gaat sturen.

Maar zo simpel is het niet. Niet elke verpleegkundige werkt met coronapatiënten, niet elk sterfgeval vond in een zorginstelling plaats, meestal werken er meerdere verpleegkundigen tegelijkertijd op een afdeling, enz. Daarnaast werkte V. op de afdeling waar de allerziekste patiënten lagen – het coronasterftecijfer ligt daar natuurlijk veel hoger dan dat voor verpleegkundigen die op bijvoorbeeld een kraamafdeling werken. En zo zijn er tal van andere complicaties die het simpelweg onmogelijk maken om die kans daadwerkelijk te berekenen.

Kortom: als het OM kans van slagen wil hebben bij deze zaak, is het essentieel dat het zich richt op het directe bewijs. Met indirecte statistische rekensommen is het simpelweg onmogelijk om te bewijzen dat de verpleegkundige – of het nu Lucia de B., Theorodus V., Daniela P. of een van die tientallen anderen is – veroordeeld te krijgen.