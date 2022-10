‘Juist doordat het bij mij misging, kwam ik erachter hoe de natuur omgaat met dit probleem’

Beeld Ricardo Tomás

‘Mijn onderzoek naar extreem kleine, vliegende robots is uitdagend. In onze drones is weinig plek voor grote sensoren en rekenkracht, de kleinste weegt maar 3 gram. Die schaal maakt ze bijvoorbeeld erg handig voor ‘search and rescue’-operaties bij ingestorte gebouwen of voor bestuivingen van bloemen. Wij proberen daarom inspiratie uit de natuur te halen.

‘Een tijdje geleden werkte ik voor het Europees Ruimteagentschap (Esa) aan manieren waarop deze minidrones konden landen. Hiervoor dook ik de biologische literatuur in. Biologen beweerden dat bijen tijdens de landing gebruikmaken van de bewegingen in hun zichtveld, ‘optische stroom’ heet dat. Wanneer je vanuit de trein naar buiten kijkt, zie je de bomen dichterbij sneller bewegen dan de bergen in de verte. Hierbij hebben de bomen een grotere optische stroom dan de bergen.

‘Doordat ik dit principe simpel kon toepassen op mijn minidrones, regelde ik al vrij snel een demonstratie op een groot intern symposium van Esa. Zelfs de grote baas van Esa was hierbij aanwezig.

‘Tijdens mijn demonstratie vloog het vliegende robotje netjes naar beneden, iedereen begon al met applaudisseren. Maar dicht bij de grond begon de drone op en neer te schommelen, waardoor die niet kon landen. Het hele publiek lachte. Het was een grote mislukking.

‘Na deze teleurstelling ben ik gaan nadenken over dit fenomeen. Andere onderzoekers hadden steeds mooie resultaten met deze techniek. Waarom lukte het mij dan niet? Misschien lag het wel aan de lucht die omhoog kaatst als de drone dicht bij de grond komt of misschien lag het aan de beeldbewerking.

‘Zelfs tijdens mijn kerstvakantie in Frankrijk bleef ik puzzelen op een oplossing. Ik bestudeerde simulaties van landingen met de minidrones. Wat bleek: in de simulaties trad hetzelfde probleem op. Dan lag het dus niet aan de wind of de camera.

‘Ik dook nogmaals de literatuur in. Zo kwam ik erachter dat het schommelen altijd gebeurt. Zelfs piloten hebben hier last van als zij zonder allerlei zware apparatuur zouden vliegen. Weer een teleurstelling, het was blijkbaar een onoplosbaar probleem.

‘Toen bedacht ik: misschien kunnen we de schommelingen wel gebruiken. Als de drone deze bewegingen detecteert, dan weet die dat de grond dichtbij is. Volgens de literatuur zien bijen geen afstand, maar beginnen ze wel allemaal precies op 7 centimeter van de bloem met schommelen. Het is een soort constant corrigeren van de vlucht, ga ik niet te hard, ga ik niet te zacht voor de landing? Mijn ontdekking was dat dit schommelen cruciaal is voor de dieren om de afstand te zien en goed te landen.

‘De jaren erna werkte ik veel samen met biologen. Die biologische experimenten bleken veel lastiger dan het robotonderzoek. Een Aziatische wesp had bijvoorbeeld al onze bijen opgegeten tijdens een experiment. Toch zijn we tot veel meer inzichten gekomen over de manier waarop bijen landen. Dit leidde uiteindelijk tot een publicatie in het gerenommeerde vakblad Nature Machine Intelligence.

‘Andere onderzoekers probeerden jarenlang dit probleem te ontkennen, door bijvoorbeeld lange pootjes onder hun drone te zetten of heel langzaam te landen. Maar juist doordat het bij mij misging, kwam ik erachter hoe de natuur eigenlijk omgaat met dit probleem en kunnen ook mijn drones beter landen.’

Drone-onderzoeker Guido de Croon. Beeld Guus Schoonewille/TU Delft

Guido de Croon is hoogleraar bio-geïnspireerde drones aan de Technische Universiteit Delft. Samen met biologen werkt hij aan drones zo groot als insecten.