Joseph Fourier: u kent hem niet, maar hebt toch dagelijks met hem te maken

Vandaag is de uitvaart van Stephen Hawking in Cambridge, de plaats waar hij leefde en werkte. Zijn as zal worden bijgezet in Westminster Abbey in Londen, vlakbij Isaac Newton en Charles Darwin. Mooi.



Over Hawking is sinds zijn dood op 14 maart veel geschreven en gezegd. Overdreven veel, vinden sommigen, maar haast niemand durft dat ook hardop te zeggen. Haast, want beroepsmopperaar en journalist Marcel Hulspas deed het wel op de onvolprezen en immer kritische website Sargasso. Hij betwijfelde deze week openlijk of Hawking wel zo groot was als we elkaar wijsmaakten. Waar we hem vooral voor eren, bitterde Hulspas, is dat Hawking zich zo enthousiast voegde naar de publieke heldenrol van bovenmenselijk en raadselachtig genie. Zijn belangrijkste idee, dat zwarte gaten toch zachtjes gloeien, was vooral leuk voor andere theoretici. Geen Einstein, zeg maar. Die veranderde ons wereldbeeld.