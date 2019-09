Jongen blind en doof door junkfood – Klopt dit wel?

Een Britse jongen zou blind en doof zijn geworden omdat hij sinds zijn zevende leefde van friet en wit brood. Beeld ANP

Van wie komt die claim?

Bijzonder nieuws uit de Britse media: een 19-jarige jongen uit Bristol zou doof en blind zijn geraakt door het eten van junkfood, meldde het NOS Radio 1 Journaal afgelopen week. Met nadruk op ‘zou’: presentator Elisabeth Steinz bleef voorzichtig. Sinds zijn zevende leefde de jongen alleen van friet en wit brood, omdat hij de textuur van groente en fruit niet kon verdragen. ‘Dat is een officiële aandoening hè, dat je daar niet tegen kan’, vulde haar collega aan. Ook RTL Nieuws en AD maakten er melding van.

Klopt het?

Vrijwel alle berichten, ook die in Britse media als The Sun, beschrijven het voorval voornamelijk vanuit het perspectief van de jongen en zijn ouders. De aanleiding voor de berichtgeving blijkt echter een serieuze wetenschappelijke basis te hebben: het vakblad Annals of Internal Medicine deelde namelijk voor het eerst de bevindingen van zijn behandelend artsen.

Uit het artsenverslag blijkt dat het gebrek aan gezonde voeding de jongen inderdaad doof en blind heeft gemaakt. Niet zozeer het junkfood zelf dus, wat sommige krantenkoppen suggereerden. Hij kreeg jarenlang te weinig vitamine B12 binnen en liep daarmee schade op aan onder meer zijn oogzenuw. Ook de ‘officiële aandoening’ is echt: dat gaat om de eetstoornis ARFID, waarbij patiënten veel te weinig eten of voedsel van bepaalde kleuren, smaken of texturen niet verdragen.

‘Van zo’n ernstig geval had ik niet eerder gehoord’, zegt Sandra Mulkens, bijzonder hoogleraar aan de universiteit van Maastricht, en gespecialiseerd in ARFID. Hoe de eetstoornis uitpakt, wisselt enorm per patiënt, legt ze uit. De een is doodsbang om in harde stukjes voedsel te stikken en wil alleen nog maar vla eten, de ander wordt angstig van blaadjes eten.

‘Een bijzonder verhaal’, vindt eetstoornishoogleraar Eric van Furth van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het laat volgens hem zien dat een eetstoornis heel ernstige gevolgen kan hebben als de ouders niet op tijd hulp zoeken. Mulkens beaamt dat: ze ziet in het behandelcentrum waaraan zij is verbonden wel vaker dat kinderen met ARFID pas door de arts doorverwezen worden wanneer zij zich al ziek voelen. ‘Vaak zijn ze dan al afhankelijk van sonde- of bijvoeding.’

Mulkens kan het wetenschappelijk verslag over de jongen goed gebruiken voor haar praktijk: het geeft weer technische aanknopingspunten om bepaalde voedingstekorten in kaart te brengen bij ARFID-patiënten.

Eindoordeel

Het was niet junkfood, maar het gebrek aan gezonde voeding dat een Britse jongen met de eetstoornis ARFID blind en doof heeft gemaakt.