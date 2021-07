Jeff Bezos, astronaut? Door nieuwe Amerikaanse regels lijkt hij zijn ‘vleugels’ nét mis te lopen

Jeff Bezos ontvangt niet-officiële astronautenvleugels van voormalig Space Shuttle-commandant en Blue Origin-medewerker Jeff Ashby, na de geslaagde vlucht met raket New Shepard. Beeld Getty Images

De vlucht, dinsdag, met raket New Shepard van Bezos z’n ruimtevaartonderneming Blue Origin, pakt niemand ze meer af. Maar het gehoopte vervolg, de officiële erkenning als astronaut, valt alsnog in het water. Luchtvaartautoriteit FAA blijkt op dinsdag, de dag van lancering, de astronautenregels nog snel te hebben aangescherpt.

In Amerika kun je je ‘vleugels’ ontvangen van drie partijen: het leger, ruimtevaartorganisatie Nasa of dus van de FAA. Omdat de eerste twee partijen de vleugels alleen uitdelen aan hun eigen werknemers, zijn particuliere ruimtetoeristen voor erkenning als astronaut aangewezen op de FAA.

Essentiële activiteiten

Waar de organisatie tot voor kort slechts om een vluchttraining vroeg en een reis tot boven de 80 kilometer hoogte (aan beide voorwaarden voldeden de passagiers van Blue Origin), is daar sinds dinsdag een eis bijgekomen. Astronauten moeten ‘aantoonbare activiteiten tijdens de vlucht ondernemen die essentieel zijn voor de publieke veiligheid of die bijdragen aan de veiligheid van de bemenste ruimtevaart’, zo stellen de nieuwe richtlijnen.

Of dat inderdaad zo is, in het geval van de Blue Origin-vlucht, is overigens aan de FAA zelf. Maar omdat de passagiers aan boord van New Shephard geen vluchttaken hadden – het tien minuten durende tripje verliep volledig geautomatiseerd – is de verwachting dat de gebroeders Bezos en Nederlander Olivier Daemen hun FAA-vleugels mislopen.

Wally Funk

Of de vierde passagier, Wally Funk, ook haar vleugels op de spreekwoordelijke buik kan schrijven is nog onduidelijk. De FAA mag volgens dezelfde richtlijnen ook erevleugels uitdelen aan ‘individuelen die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de commerciële menselijke ruimtevaart’. Omdat Funk een decennialang CV heeft waarop onder meer een astronautentraining prijkt, ervaring als piloot én als pilotentrainer, is het mogelijk dat de organisatie voor haar een uitzondering maakt.

Gegeven de publieke stemming over Bezos, die na zijn vlucht onder meer onomwonden stelde dat de door hem notoir slecht behandelde Amazon-medewerkers zijn vlucht hadden ‘betaald’, lijkt het onwaarschijnlijk dat de FAA voor hem ook zoiets zal doen.

Virgin Galactic

Concurrent Richard Branson vertrok met zijn eerdere Virgin Galactic-vlucht overigens voordat de nieuwe richtlijnen ingingen, al gelden ze mogelijk ook met terugwerkende kracht. Maar zelfs dan kunnen de Virgin Galactic-passagiers hun vleugels krijgen. Het bedrijf had zijn reizigers, in tegenstelling tot Blue Origin, namelijk officieel geregistreerd als ‘bemanningsleden’ en had hen tijdens de vlucht officieel ook een aantal rudimentaire veiligheidstaken gegeven. Of dat voor de FAA inderdaad voldoende is, moet nog blijken.

Overigens hoeven zelfs de Blue Origin-passagiers het niet helemáál zonder vleugels te stellen. Het bedrijf regelde ook eigen symbolische vleugels. Helemaal hetzelfde zal dat alleen niet voelen.