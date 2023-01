Je zou toch hopen dat een minister van Economie en Klimaat een beetje goed is met getallen

‘Noorwegen heeft 1,2 miljard euro in zijn staatsfonds’, zei Robert Habeck, de Duitse minister van Economie en Klimaat, toen hij vorige week op bezoek was in Oslo. Het Noorse olie- en gasbedrijf Equinor heeft vorig jaar een miljardenwinst gemaakt en omdat dit bedrijf voor tweederde van de Noorse staat is, gaan er enorme bedragen naar de staatskas.

Zo enorm dat Habeck het zich blijkbaar niet eens kan voorstellen, want het staatsfonds waarnaar bedrijven als Equinor een fiks deel van hun winst moeten overmaken heeft een waarde van maar liefst 1.200 miljard euro. Habeck zat er drie nullen naast. Der Spiegel schreef dit alles smalend op en wees er fijntjes op dat ‘de duizelingwekkende bedragen voor een niet-onaanzienlijk deel komen van de rekeningen van Duitse gasafnemers’.

Hoe zou dit zijn misgegaan? Zou de Duitse minister zich niet kunnen voorstellen dat Noorwegen, een land met 5,5 miljoen inwoners, zoveel geld in kas heeft? Het komt neer op ruim 218 duizend euro per inwoner. Dat is ook wel een onvoorstelbare rijkdom.

Of zou dit weer een voorbeeld zijn van de klassieke fout om ‘billion’ verkeerd te vertalen? In het Engels is een billion een 1 met negen nullen, wat wij dus een miljard noemen. Maar in oude teksten en in teksten van wetenschappers wordt een billion vaak gebruikt als onze biljoen, die twaalf nullen heeft. Een verschil van drie nullen. Als je ergens in een Engelse tekst de term ‘billion’ tegenkomt, zit er meestal niets anders op dan proberen uit te rekenen welke van de twee vertalingen in de gegeven context de juiste is – en als dit niet lukt, moet je zoeken naar een bron die je vertelt hoeveel nullen het zijn. Toevallig las ik deze week nog over een Koreaans instituut met een budget van ‘130 billion won’ en toen moest ik niet alleen won naar euro’s omrekenen, maar ook even flink puzzelen op het juiste aantal nullen.

Het staatsfonds van Noorwegen heeft een omvang van 1,2 biljoen euro (dat zijn dus twaalf nullen). Zou het kunnen dat iemand bij het Duitse ministerie dit in een Engelstalige tekst las als ‘1,2 billion euro’, vervolgens op Wikipedia opzocht hoe het ook alweer zat met de nullen van een billion en besloot dat je dit dus níét met ‘biljoen’ moest vertalen, maar met ‘miljard’? Het is het soort aandoenlijke hypercorrectie van iemand die zegt ‘Hij is even dom dan ik’.

Hoe dan ook, je zou toch hopen dat een minister van Economie en Klimaat een beetje goed is met getallen en niet een factor duizend ernaast zit als hij het over bedragen heeft.

Inmiddels schrijf ik 14 duizend jaar columns voor deze krant en heb ik al zo’n 3.700 keer benadrukt hoe belangrijk het is om jezelf te trainen in het schatten van ordegrootten, zodat je het merkt als ergens een paar nullen te veel of te weinig staan. En ik schreef zeker 200 keer over hoe een ‘billion’ soms een ‘miljard’ is en soms een ‘biljoen’. O, als ik toch eens 1 euro kreeg voor iedere keer dat iemand hiermee de fout inging, dan had ik nu 1.000.000.000 euro. Of iets minder – daar wil ik van af zijn.