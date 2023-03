Je verwacht dat wetenschappers zeer zorgvuldig zijn als ze verwijzen naar eerder onderzoek

Alles dat in wetenschappelijke publicaties staat, klopt altijd helemaal. Al wordt zo’n artikel door alle keurige verwijzingen en degelijke onderbouwingen soms wat minder leesbaar. Of zoals Paulien Cornelisse vorige week donderdag schreef: ‘[Ik] was verbaasd over hoe saai en langdradig ik het vond.’

Of wacht, Cornelisse had het hier over de GVR van Roald Dahl en níét over een wetenschappelijk artikel. En de eerste zin van mijn column blijkt bij nader inzien ook al onjuist. Laat ik opnieuw beginnen.

Wetenschappelijk onderzoek bouwt vaak verder op eerder onderzoek – het is het beruchte ‘staan op de schouders van reuzen’. Je verwacht dat wetenschappers zeer zorgvuldig zijn als ze verwijzen naar de resultaten van eerder onderzoek.

Vorige week verschenen de resultaten van een studie waarin psycholoog Cory Cobb en vier collega’s controleerden of wetenschappelijke publicaties eerder werk correct citeren. Het ging om in totaal 3.347 verwijzingen naar eerder onderzoek in 89 wetenschappelijke artikelen over psychologie. Het goede nieuws is dat 2.718 van die citaties keurig beschreven wat het oorspronkelijke onderzoek had gevonden. Iets minder goed nieuws is dat 311 verwijzingen wat minder nauwkeurig waren. Resultaten voor Chinese immigranten werden bijvoorbeeld gegeneraliseerd naar andere Aziatische bevolkingsgroepen.

Nog slechter nieuws is dat 318 verwijzingen helemaal niet klopten. Hierbij ging het vooral om beweringen waarover helemaal niets in de oorspronkelijke studie te vinden was – zoals ik deed met de column van Paulien Cornelisse. En nog erger: bij ongeveer eenderde van de onjuiste verwijzingen werd iets beweerd dat in complete tegenspraak was met het aangehaalde artikel. Bijvoorbeeld een studie die géén bewijs had gevonden voor een bepaald verschijnsel die doodleuk werd geciteerd als ‘deze studie laat zien dat dit verschijnsel voorkomt’.

Kortom: bijna 10 procent van de gecontroleerde verwijzingen klopte inhoudelijk niet. Deze studie ging over psychologie, maar eerdere studies lieten zien dat eendere ellende voorkomt in vakgebieden van geneeskunde tot marinebiologie en van aardwetenschappen tot onderwijskunde (al gebruikte het wetenschappelijk artikel niet de term ‘ellende’).

Cobb en collega’s geven een aantal tips voor verbeterde verwijzingen, waarbij het vooral belangrijk is om citaties voortaan beter te controleren. De vraag is natuurlijk wel wie dat moet doen. Wetenschappelijke artikelen worden beoordeeld door andere onderzoekers (veelal in hun eigen tijd) en er staan al snel tientallen verwijzingen in één publicatie. Het is onrealistisch om te verwachten dat die beoordelaars al die achterliggende artikelen minutieus gaan nalopen.

Misschien moeten we – zoals zo vaak – aan de andere kant beginnen: bij de jonge onderzoekers die we opleiden. Deze week keek ik twee onderzoeksvoorstellen van studenten na. Meermaals schreef ik in de kantlijn bij een bewering: ‘Heb je hier een referentie bij?’ Ineens besefte ik dat studenten door die vraag misschien snel een artikel zouden zoeken dat min of meer bij hun bewering leek te passen. Dus zet ik voortaan in de kantlijn dat ze moeten kijken of ze hun bewering kunnen onderbouwen. Wat zegt eerder onderzoek hierover? En misschien is de juiste conclusie wel dat hun bewering niet klopt en dat ze opnieuw moeten beginnen. ‘Saai en langdradig’, zou Paulien Cornelisse het noemen.