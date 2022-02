Je hebt van die producten die mooi zijn, maar alleen vanuit één perspectief, zoals mijn valentijnsbosje

Mijn vrouw en ik hadden hem nog wel gedaan, onze jaarlijkse ‘We doen niks aan Valentijnsdag toch?’ – ‘Nee, inderdaad, we doen niks aan Valentijnsdag’. Maar teruglopend van de jongens naar school brengen besluit ik: ik wil er tóch iets aan doen. In de bloemenzaak struikel ik bijna over een emmer met hartvormige boeketjes rode rozen. Hoe ze die dingen in een hartvorm dresseren weet ik niet en het is misschien iets té snoezig, maar ik besluit dat dat laatste mag met Valentijn.

Terug thuis blijk ik mijn huissleutel te zijn vergeten. Ik ga de reservesleutel halen bij de buren en realiseer me net te laat dat ik op Valentijnsdag bij de buurvrouw voor de deur sta met een bos rode rozen. Ik roep te hard: ‘Ze zijn niet voor jou hoor!’ Dat maakt het er niet beter op.

Mijn vrouw is uiteindelijk blij verrast door het hartvormige bosje. Als ik later de keuken in loop, staan de rozen op de grond in een hoekje naast het fornuis. Ik kijk naar het bosje, ik kijk naar mijn vrouw, mijn vrouw kijkt terug, ik kijk weer naar het bosje. ‘Waarom eh…’ begin ik. ‘Anders zie je het hartje niet’, antwoordt zij. ‘Kijk maar, je ziet die hartvorm alleen als je er van bovenaf op kijkt. Als je het op tafel zet, kijk je er van de zijkant tegenaan en zie je een gek half bosje.’

Beeld VK Graphics

In de winkel stond het bosje natuurlijk op de grond. Toen keek ik er van boven op en zag ik een mooi hart. Op tafel niet. Mijn vrouw reproduceert met de vaas op de vloer onbewust de situatie in de winkel.

Je hebt van die producten die heel mooi zijn, maar alleen vanuit één perspectief. Zoals sommige auto’s. Auto’s worden meestal schuin van linksvoor gefotografeerd, met de bestuurderskant naar ons toe. En zo tekenen ontwerpers ze ook. Maar zo zien we auto’s meestal maar heel kort: als ze je tegemoet rijden. Terwijl, de kant van auto’s die je het langste ziet, is de achterkant, want je kunt lang achter een voorganger zitten.

Maar er is geen auto-ontwerper die een auto ontwerpt vanaf de achterbak. Begrijpelijk, maar ergens ook raar, gezien hoelang wij juist aan die kant van een auto blootgesteld worden. Zo had best wat meer tijd en moeite gemogen in de achterkant van de Renault Laguna uit 2007 (zie de illustratie, maar zorg dat je iets in de buurt hebt om je ogen mee te koelen).

Met mijn valentijnsbosje is het hetzelfde: heel goed vanuit één hoek. Terwijl ik sta te koken, kijk ik van boven de pannen tevreden neer op het bosje. En vraag ik me af of mijn vrouw dat bosje misschien net daar op de grond heeft gezet om mij achter het fornuis te krijgen.

