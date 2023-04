Jasper van Kuijk moet voortaan niet blind vertrouwen op zoekresultaten

Denkfouten in het hedendaags ontwerp gefileerd door innovatie-expert Jasper van Kuijk. Deze week: zoekmachine.

Normaal gesproken vind ik het leuk om op zaterdagmorgen terugkoppeling te krijgen als ik mijn column op sociale media plaats. Afgelopen week niet. De afgelopen week was het met paniek.

Ik had een stukje geschreven over hoe Coolblue het bestellen van wasmachines zó makkelijk heeft gemaakt dat een wasmachine laten repareren veel minder aantrekkelijk is geworden. De enigszins pedante kop erboven: ‘Coolblue moet een wasmachine laten repareren net zo makkelijk maken als er een bestellen.’ En toen kwam er dus zaterdagochtend een reactie: ‘Die dienst heeft Coolblue al’.

‘Ja,’ antwoordde ik, toen nog vol zelfvertrouwen, ‘ze hebben een garantie- en reparatieservice voor hun eigen wasmachines, ik bedoelde een reparatieservice voor wasmachines die je waar dan ook hebt gekocht.’ Waarop ik een link kreeg toegestuurd: ‘Coolblue Witgoed Reparatie. We komen de volgende werkdag direct bij jou langs. Machine niet bij Coolblue gekocht? Geen probleem.’ Hartverzakking. Hoe kan dit nou? Ik had van tevoren toch gezocht op de site van Coolblue? Ik ben toch niet gek? Ze kunnen toch niet tussen het inleveren van mijn column en het verschijnen ervan een witgoedreparatieservice hebben gelanceerd?

Jasper van Kuijk is ontwerpwetenschapper, schrijver/columnist en cabaretier-in-ruste. Hij doet onderzoek naar, onderwijst in en communiceert over (gebruiksgericht) ontwerpen. twitter.com/jaspervankuijk / @jaspervankuijk@mastodon.social

Ondertussen krijg ik meer berichtjes: ‘Ik kwam er ooit een advertentie voor tegen toen ik googelde.’ Dus ik ook googelen. En ja hoor, ook daar vindbaar. Maar ik had bij het opzoeken niet gegoogeld, ik had op de site van Coolblue zelf gezocht.

Dus ik weer daarheen en zoeken op ‘wasmachine reparatie’. Ook daar verschijnt de dienst gewoon. Inmiddels zit ik half te hyperventileren, ik snap gewoon niet wat hier is misgegaan. Tot ik besluit om nogmaals de zoekfunctie van Coolblue te gebruiken en dit keer met ‘wasmachine repareren’ (niet reparatie). Ik ben nog nooit zo opgelucht geweest bij een pagina met ‘geen zoekresultaten’. Dat was het dus: de zoekmachine van Coolblue is wat kieskeurig met zoektermen. Dat is nog steeds stom van mijn kant, want ik had moeten dubbelchecken, indachtig het journalistieke adagium ‘één bron is geen bron’. Het slechte nieuws: ik zat ernaast. Het goede nieuws: ik ben niet gek aan het worden.

. Beeld .

En nog meer goed nieuws: de service waarvan ik hoopte dat Coolblue hem zou gaan ontwikkelen, die bestaat dus al. Voor vrijwel alle merken. Een vast (laag) basistarief voor voorrijkosten en diagnose. Daarna 15 euro per uur voor de reparatie. En korting op een volgende aankoop als de machine niet te repareren blijkt. En ook nog voor vaatwassers.

Sorry voor de reclame, en er zijn vast ook nog andere (kleinere) reparateurs die dit ook goed doen, maar ik had even wat recht te zetten. Verder staat er voortaan op mijn checklist: bij geen zoekresultaten, toch ook nog even Google proberen. Zodat ik niet nog een keer met het Coolblue-schaamrood op de kaken iets als dit hoef te schrijven en mijn zaterdagochtend weer kan bestaan uit iets minder stressvolle feedback.