Japans experiment: honden huilen van geluk als ze hun baasje weer zien

Bioloog Takefumi Kikusui kreeg het idee toen hij zag dat zijn poedel natte ogen kreeg als ze haar pups verzorgde. Waren dit tranen van blijdschap? Hij wist van eerder onderzoek dat wanneer honden en baasjes samen in de weer zijn, beiden ‘oxytocine’ aanmaken, ook wel bekend als het ‘liefdeshormoon’. Hij bedacht een experiment om te meten hoe vochtig de ogen van de honden worden bij het weerzien van hun baasjes, en of oxytocine daar een rol in speelt.

Bij het experiment was er een weerzien tussen honden en baasjes na elkaar een dag gemist te hebben. Tijdens dit vrolijke moment maten de onderzoekers het volume traanvocht op de ogen van de honden, en vergeleken dit met de ontmoeting tussen de honden en kennissen van hun baasjes. De honden schoten vooral vol als ze hun baasjes weer zagen, dus het moesten wel tranen van liefde zijn.

Echte emotie

De Japanse wetenschappers druppelden vervolgens oxytocine in de ogen van sommige honden, en een neutraal mengsel in die van een andere groep. De honden met extra oxytocine maakten inderdaad meer traanvocht aan. Chemisch gezien was er dus ook sprake van echte emotie, schreven de onderzoekers woensdag in het vakblad Current Biology.

Ten slotte gaven de wetenschappers een groep mensen foto’s waarop honden te zien waren, met of zonder kunstmatige tranen in de ogen. De proefpersonen moesten daarbij steeds aangeven hoe graag ze voor dieren zouden willen zorgen. De ‘huilende’ honden bleken dat gevoel meer los te maken dan de dieren die het droog hielden. Het huilen zou daarom zelfs een manier kunnen zijn waarop honden een band vormen met hun baasjes. Zo hebben honden na eeuwen evolutie aan de zijde van mensen ook spiertjes in hun wenkbrauwen ontwikkeld, waarmee ze de kenmerkende ‘puppy-ogen’ opzetten.

‘Niet helemaal overtuigd’

Dat dieren tranen aan zouden maken door emotie is nieuw, zegt Claudia Vinke, universitair docent diergedrag aan de Universiteit Utrecht. Ze vindt het onderzoek interessant, maar maakt een voorbehoud: ‘De studie is uitgevoerd op een klein aantal dieren, maar 18. Daarom ben ik nog niet helemaal overtuigd van de conclusies.’

Verder is een valkuil in dit vakgebied dat onderzoekers menselijke trekjes herkennen op het gedrag van dieren, legt Vinke uit. ‘Zeker bij zoiets menselijks als tranen moet je erg uitkijken.’ Dat Kikusui’s eigen huisdieren hem inspireerden om de emoties van honden te bestuderen, maakt de zaak nog lastiger: een emotionele betrokkenheid maakt het lastig wetenschappelijk gedistantieerd te blijven. Vinke: ‘Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat dieren veel emoties hebben, maar er is nog meer onderzoek nodig om al deze conclusies hard te maken.’