Janssen werkt steeds beter in plaats van slechter, vooral bij ouderen loopt bescherming geleidelijk op

Een zorgmedewerker wordt gevaccineerd met het Janssen-vaccin. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Terwijl andere vaccins na maanden gaandeweg wat aan werkzaamheid verloren, werd de effectiviteit van het Janssenvaccin geleidelijk juist beter. Dat blijkt uit werkzaamheidscijfers die Jaap van Dissel (RIVM) dinsdagochtend had meegenomen naar de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Dat is ‘heel opmerkelijk’ en biedt ‘een wat gunstiger beeld dan ik had verwacht’, erkent Van Dissel. Vooral opvallend is dat de bescherming bij ouderen geleidelijk oploopt, tot zo’n 80 procent bescherming na een halfjaar. Bij vijftigers, de groep die in ons land veel met het vaccin is ingeënt, loopt de bescherming tegen infectie op van circa 50 procent kort na inenting tot ongeveer 75 procent een halfjaar later.

Antistoffen

Ook uit laboratoriumcijfers blijkt dat. In Rotterdam zag men de hoeveelheid antistoffen in bloed bij de vaccins van Moderna, Pfizer en AstraZeneca afnemen. ‘Maar bij Janssen bleef het constant en lijkt het juist iets op te lopen’, aldus Van Dissel.

Door de bank genomen ligt de hoeveelheid antistoffen van Moderna- en Pfizer-gevaccineerden overigens nog wel hoger dan die bij mensen die zijn ingeënt met de vaccins van Janssen of AstraZeneca.

Wetenschappers nemen aan dat ook het Janssenvaccin niet goed meer beschermt tegen de omikronvariant van het coronavirus. Volgens een net verschenen Zuid-Afrikaanse studie is er in bloedmonsters van mensen die het Janssenvaccin kregen zelfs van enige bescherming helemaal geen sprake meer – hoewel dat niet alles zegt over hoe dat uitpakt bij ingeënte mensen.

Omikron

‘We hebben nog weinig gegevens’, aldus Van Dissel. ‘Maar je kunt de bescherming tegen omikron niet zonder meer garanderen.’ Duidelijk is intussen al wel dat boosteren ook na het Janssenvaccin goed resultaat geeft.

Het vaccin van Janssen kreeg al snel na introductie de naam van het lelijke eendje onder de vaccins: in patiëntenproeven beschermde het maar voor zo’n 66 procent tegen infectie, aanzienlijk minder dan vooral de vaccins van Pfizer en Moderna. Een vorige maand verschenen Amerikaanse analyse komt uit op 74 procent bescherming tegen infectie.

Geleidelijk oplopende bescherming was precies de reden waarom men van het Janssenvaccin slechts één prik nodig heeft. Tot dusver was echter niet helemaal duidelijk of dat in praktijk ook echt zo werkt.