James Lovelock (1919-2022), dwarse uitvinder die inzag hoe kwetsbaar de aarde is

Aan zijn keukentafel bouwde James Lovelock in 1957 een apparaatje dat het startschot werd van zo’n beetje de complete milieubeweging. Het detecteerde vervuilende stoffen zoals ozonlaagvernietigende cfk’s en insecticiden zoals DDT, die overal in de lucht bleken te zitten. Het typeert de wetenschapper en pionier die afgelopen dinsdag op 103-jarige leeftijd overleed: al knutselend kwam hij tot uitvindingen en ideeën die de kijk op de wereld drastisch veranderden. Voor hem was het vrolijk geëxperimenteer met bijzondere resultaten, zei hij op zijn honderdste tegen New Scientist: ‘Het was een goed leven.’

Lovelock stond vooral bekend om zijn zogeheten Gaia-hypothese. Dat is het idee dat de aarde zelf als een soort levend wezen functioneert. De zuurstof die we inademen komt immers van microben en planten, die tegelijkertijd de temperaturen op de planeet aangenaam houden door koolstofdioxide aan de atmosfeer te onttrekken. De aarde houdt zichzelf als het ware leefbaar, zoals een dier zijn stofwisseling en lichaamstemperatuur op peil houdt.

Destijds was het idee controversieel, al is het maar omdat Gaia zweverig klonk en de spirituele new agebeweging aantrok en daarmee wetenschappers afschrok, schreef Lovelock in zijn korte autobiografie The Revenge of Gaia. Toch zijn veel onderzoekers van gedachten veranderd, vooral binnen de klimaatwetenschap. Daar is het idee van een complex, zelfregulerend systeem waarin microben, planten, dieren en mensen de leefbaarheid op aarde bepalen een uitgangspunt geworden.

Gaia

Hoe visionair het Gaia-idee ook is, Lovelock kwam ertoe via een omweg. Die begon toen de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA hem in 1961 inhuurde om antwoord te vinden op de vraag: is er leven op Mars? Het dwong Lovelock voor het eerst na te denken over de mogelijkheid dat het leven de atmosfeer van een planeet verandert. Dat valt tenminste van ver weg te meten, ook bij Mars.

Daarop realiseerde hij zich dat de aarde bijzonder is. De hoeveelheid zuurstof in onze atmosfeer ‘is ongewoon hoog’, vertelde hij daarover tegen New Scientist. Zuurstof heeft de neiging snel te reageren met andere moleculen en dus te verdwijnen. De enige reden dat er zo veel van is, is dat microben het miljoenen jaren de lucht in hebben gepompt. Zo’n ‘onlogische’ atmosfeer is dus een teken van leven, waar continu gassen rondgaan.

Mars, zo bleek tijdens de NASA-missie in 1965, heeft een atmosfeer waar niets gebeurt: die is ‘in chemisch evenwicht’, aldus Lovelock. ‘Volgens mij is Mars daarom waarschijnlijk levenloos. Dat is niet de conclusie waarop mijn geldschieters zaten te wachten.’

De aardatmosfeer bleef Lovelock fascineren. Als onafhankelijke wetenschapper begon hij daarna met bioloog Lynn Margulis zijn Gaia-theorie vorm te geven. Hij kreeg de naam Gaia getipt van zijn vriend William Golding, de Britse auteur die Lord of the Flies had geschreven en in de buurt woonde.

Dwars

James Lovelock werd op 26 juli 1919 geboren in het huis van zijn grootouders in Letchworth Garden City, vlakbij Londen. Het gezin had het niet breed, waardoor hij niet naar de universiteit kon totdat hij 21 jaar oud was. Het voedde zijn onafhankelijkheid dat hij in de tussentijd autodidact was op basis van zijn eigen nieuwsgierigheid, vertelde hij aan New Statesman eerder dit jaar. Na zijn studie scheikunde aan Manchester University heeft Lovelock tien jaar in de academische wereld gewerkt. Hij verliet die wereld om als zelfstandig wetenschapper verder te gaan.

Lovelock verraste mede- en tegenstanders geregeld met zijn dwarse ideeën. Aan NRC Handelsblad vertelde hij dat hij ooit eens voorstelde om méér broeikas de atmosfeer in te pompen, om een nieuwe ijstijd te voorkomen. ‘Ik heb het ook niet altijd bij het rechte eind.’ Zijn ‘grootste blunder’ vond hij dat hij chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk’s) uit koelvloeistoffen ongevaarlijk had genoemd, nadat hij deze stoffen nota bene zelf voor het eerst op de Zuidpool aantrof met zijn uitvindingen. Pas toen andere onderzoekers naar aanleiding van zijn ontdekking aantoonden dat cfk’s de ozonlaag aantastten, was Lovelock om.

Lovelock is echter standvastig gebleven als voorstander van kernenergie. Die omslag maakte in hij in 2004, waarmee hij destijds de milieubeweging compleet verraste. Kernafval, zo redeneerde hij in The Revenge of Gaia, is nog te overzien en te begraven. De enorme berg aan koolstofdioxide die de mensheid jaarlijks de atmosfeer inpompt is daarentegen miljoenen keren groter en vormt volgens Lovelock een veel groter gevaar. Hij stelde zelfs voor om kernafval in zijn tuin te laten begraven – daar kon hij dan mooi zijn huis mee verwarmen in de winter.

Echt pessimistisch is Lovelock nooit geweest. Hij vergezelde zijn doemscenario’s over de aarde altijd met een luchtig pragmatisme die op anderen verwarrend overkwam, schrijft New Statesman. De mens is vindingrijk genoeg om met oplossingen te komen, dacht hij. Waarom niet de aarde helpen afkoelen met spiegels die zonlicht wegkaatsen van de aarde, of met machines die wolken maken?

Lovelock stierf in zijn huis op het platteland van Dorset. Tot een half jaar geleden maakte hij er nog kilometerslange wandelingen langs de kust, meldt zijn familie op Twitter. Door een val is zijn gezondheid achteruitgegaan. Hij laat zijn vrouw Sandy Orchard en vier kinderen na.