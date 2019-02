Israël schrijft geschiedenis met eerste private maanmissie

De maanlander Beeld AFP

Aan boord van de maanlander zit de robot Beresheet, Hebreeuws voor ‘genesis’. De lancering luidt namelijk een nieuw hoofdstuk van de geschiedenis in, aldus miljardair Morris Kahn, een van de belangrijkste financiers van het project. ‘Dit is het begin van Israëls verhaal in de verre ruimte. Of de missie nu slaagt of niet.’

Officieel heeft Beresheet de missie het magnetische veld van de maan te meten. Maar er staat meer op het spel. Als de robot ‘zacht’ weet te landen, kan Israël zich het vierde land noemen dat succesvol de maan heeft bereikt. Eerder waren dat de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en China.

En dus gaan er niet alleen meetinstrumenten mee, maar is ook een metalen schijf met daarop de microscopische tekst van de gehele Thora aan boord. ‘Niet alleen iedere Israëliër, maar ook iedere Jood zal onthouden waar hij was toen Israël op de maan landde’, zei Kahn.

Het plan voor een Israëlische maanlander kreeg concrete vorm toen Google een grote wedstrijd aankondigde: de Lunar Xprize. Het eerste bedrijf dat een onbemand ruimteschip op de maan zou laten landen en daar 500 meter liet rondrijden, zou 30 miljoen dollar winnen. Daarop werd het Israëlische SpaceIL opgericht, dat meteen aan de slag ging. Vorig jaar laste Google de wedstrijd alsnog af, omdat alle vijf deelnemers hun deadlines niet hadden gehaald.

Maar SpaceIL zette door. En het ruimteschip, zo groot als een wasmachine, kwam er met behulp van private donors toch. Het gaat om de ‘goedkoopste’ maanlander ooit: het bouwen kostte zo’n 100 miljoen dollar. De drie supermachten spendeerden vele malen meer voor hun ruimtecapsules.

SpaceX

SpaceIL is de afgelopen maanden druk bezig geweest om het enthousiasme voor Israëls eerste maanmissie aan te wakkeren. Het bedrijf bezocht klaslokalen en sponsorde televisiespotjes. De boodschap: als dit lukt, behoren wij dus óók tot die supermachten.

De ruimtecapsule is vanuit Florida door een Falcon 9-raket van Elon Musks SpaceX de ruimte ingebracht. Het plan is dat de capsule rond half april de maan bereikt.

Musk hoopt in de toekomst ook de eerste toerist naar de maan te sturen. Die heeft zich ook al gemeld. De flamboyante miljardair Yusaku Maezawa wil de reis in 2023 ondernemen, vergezeld door een groep kunstenaars die zich op die manier kosmisch kunnen laten inspireren. Ze zullen dan overigens niet landen, maar ‘slechts’ om de maan heen vliegen. De enige mensen op de maan blijven voorlopig alleen de astronauten van de Apollomissies tussen 1969 en 1972.