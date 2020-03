Is het coronavirus na de dood nog overdraagbaar?

Dragers wachten op hun beurt, buiten een begraafplaats in Bergamo. Beeld AP

In Noord-Italië, waar de begrafenissen zich aaneenrijgen, mogen nabestaanden niet meer bij het lichaam van hun overleden geliefde komen, uit angst voor infectiegevaar. De vergelijking dringt zich op met de beelden van gestorven ebolapatiënten in Midden-Afrika, die door mannen in witte maanpakken ter aarde werden besteld, hun rouwende familie op veilige afstand. Is ook het coronavirus na de dood nog overdraagbaar?

Het ebolavirus wordt verspreid via lichaamsvocht, zoals urine, zweet en ontlasting, en dat verklaart waarom een dood lichaam nog een tijdlang zeer besmettelijk blijft. Omdat er bij Afrikaanse begrafenisrituelen vaak veel contact is met de dode, hadden uitvaarten nogal eens een golf aan nieuwe infecties tot gevolg. Bij het coronavirus is dat gevaar veel minder groot, het verspreidt zich alleen via druppeltjes die vrijkomen bij hoesten of niezen. Met het uitblazen van de laatste adem valt die besmettingsroute weg.

Toch blijft een klein risico aanwezig. Als een patiënt zo ziek is geworden van het virus dat de afloop fataal is, bestaat de kans dat zich nog virusdeeltjes op het lichaam bevinden, eerder uitgehoest of uitgeniesd en neergedwarreld op handen, gezicht of kleding. En die deeltjes kunnen daar enige tijd overleven, zo blijkt uit recent onderzoek.

Wie een dode aanraakt die kort daarvoor aan het coronavirus is overleden, loopt dus toch een risico op besmetting, hoewel dat risico erg klein is. Vandaar het advies van het RIVM om bij het afleggen van een overledene beschermende kleding te dragen. Mondkapje en veiligheidsbril zijn niet meer nodig, omdat er geen virusdeeltjes via de lucht meer worden verspreid. Voor de nabestaanden geldt dat zij na het aanraken van hun dierbare de handen goed moeten wassen.

Vermoedelijk levert de ceremonie voor de overledene een groter besmettingsgevaar op, omdat rouwenden dan samenkomen. Daarom het advies om een uitvaart in kleine kring te houden en tijdens het condoleren geen handen te schudden.