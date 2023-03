Is het beter om zessen te halen op de havo dan achten op het vmbo?

Is het erg dat Nederlandse scholieren veel zessen halen? Die vraag stellen Paul van der Molen en Jos Keuning van Cito in hun net verschenen artikel ‘Steeds meer zesjes‘. De twee onderwijsexperts kijken naar de verdeling van eindexamencijfers in de loop der tijd voor een hele reeks aan vakken (zowel talen als wiskunde, zowel maatschappijvakken als natuurwetenschappelijke vakken). De verdeling van eindexamencijfers is op de korte termijn van een paar jaar steeds behoorlijk constant, maar op de lange termijn veranderen patronen.

De eerste gegevens in het artikel komen van de hogere burgerschool (hbs) uit 1967. Daar was ongeveer 33 procent van de eindexamencijfers een 6. Het tweede meetpunt is van het hogere algemeen vormend onderwijs (havo) uit 1983; het aandeel zessen was gestegen naar ongeveer 37 procent. Het derde en laatste meetpunt is van de havo-eindexamens in 2019. Toen was maar liefst 45 procent van de cijfers een zes.

Sinds 1967 werd de piek bij de zes steeds hoger en er werden flink minder vieren, vijven en achten gehaald. Van der Molen en Keuning vragen zich af hoe dit komt en noemen verschillende factoren die een rol spelen (natuurlijk zijn het zes factoren, maar ik zal ze niet allemaal noemen).

Ten eerste hebben we in Nederland veel onderwijstypen – waardoor er per onderwijstype leerlingen bij elkaar zitten die veel op elkaar lijken én die veel zessen zullen scoren. Een leerling op de havo die vieren en vijven haalt kan een volgend jaar naar het vmbo overstappen, een leerling die achten en negens haalt kan juist naar het vwo.

Ook de zak-slaagregeling speelt een rol: met te veel onvoldoendes kan een leerling niet door naar een volgend jaar of een diploma halen. Leerlingen zullen dus hun best doen om een zes te halen, maar een zes is meteen ook genoeg. Misschien is dat een deel van onze cultuur: lekker doelmatig met minimale inspanningen voor het gewenste resultaat gaan. Er zijn ook bijna geen vervolgopleidingen die toelatingseisen stellen: als je een diploma hebt, ben je welkom. Ook als dat met louter zessen is gehaald.

Van der Molen en Keuning eindigen met een ander cultureel aspect: de prestatiedruk lijkt toegenomen. Paradoxaal genoeg leidt dit dan níét tot hogere cijfers. De druk leidt er vooral toe dat steeds meer leerlingen naar havo en vwo gaan. Vorig jaar zat 45 procent van de Nederlandse leerlingen in het derde leerjaar op de havo of vwo. Begin jaren negentig was dit nog ongeveer 30 procent. De vergelijking met 1967 is ingewikkeld om netjes te maken, maar ik durf wel te zeggen dat het percentage toen nog veel lager was.

Is dit alles erg? Is het voor een individuele leerling een slecht idee om zessen op de havo te halen in plaats van achten op het vmbo? Van der Molen en Keuning laten het antwoord op de vraag enigszins in het midden – ook weleens verfrissend in een tijd waarin veel auteurs allerlei retorische vragen stellen en vervolgens op hun stokpaardjes springen om die vragen zelf te beantwoorden. Deze onderwijsexperts willen vooral dat er een maatschappelijke discussie ontstaat over al die zessen. En als we het erg vinden dat er zoveel zessen worden gegeven: wat gaan we dan doen om dat te veranderen?